Беларусь сокращает импорт “газпромовского” газа

Согласно данным отчета «Газпрома» за три квартала этого года, Беларусь импортировала 13,114 млрд куб. метров природного газа. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну было закачано 14,477 млрд. кубометров топлива, сообщает «Завтра твоей страны».





Тем не менее Беларусь остается ключевым клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве, занимая в его продажах свыше 60%. Всего в этот регион было поставлено 21,719 млрд куб. метров.





В январе-сентябре 2019 года этот показатель составлял 25,535 млрд куб. метров, .





Украина полностью отказалась от российского газа (в прошлогодние три квартала импорт составлял 1,782 млрд. кубометров). Сократили закупки все страны Балтии, Казахстан. Среди тех стран, в которых был отмечен прирост импорта, находилась Молдова.





В дальнем зарубежье такая же тенденция. Поставки «Газпрома» в этот регион сократились со 142, 764 млрд кубометров в 2019 году до 125, 704 млрд куб. метров в этом. Особенно минусовала Турция. В рейтинге десяти крупнейших импортеров «газпромовского» газа в этом году ее уже обошли Австрия и Франция и почти нагнали Нидерланды.