Беларусь сокращает импорт “газпромовского” газа
По итогам трех кварталов этого года Беларусь сократила импорт «газпромовского» газа на 1,36 млрд кубометров, но сохранила лидерство по его закупкам на постсоветском пространстве и третье место — в мировом масштабе.
Согласно данным отчета «Газпрома» за три квартала этого года, Беларусь импортировала 13,114 млрд куб. метров природного газа. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну было закачано 14,477 млрд. кубометров топлива, сообщает «Завтра твоей страны».
Тем не менее Беларусь остается ключевым клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве, занимая в его продажах свыше 60%. Всего в этот регион было поставлено 21,719 млрд куб. метров.
В январе-сентябре 2019 года этот показатель составлял 25,535 млрд куб. метров, .
Украина полностью отказалась от российского газа (в прошлогодние три квартала импорт составлял 1,782 млрд. кубометров). Сократили закупки все страны Балтии, Казахстан. Среди тех стран, в которых был отмечен прирост импорта, находилась Молдова.
В дальнем зарубежье такая же тенденция. Поставки «Газпрома» в этот регион сократились со 142, 764 млрд кубометров в 2019 году до 125, 704 млрд куб. метров в этом. Особенно минусовала Турция. В рейтинге десяти крупнейших импортеров «газпромовского» газа в этом году ее уже обошли Австрия и Франция и почти нагнали Нидерланды.
Нидерланды наряду с Польшей и Словакией стали тремя странами из топ-10, куда поставки «Газпрома» выросли.
10:26 22/11/2020
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