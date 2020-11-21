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Более чем у половины компаний Беларуси нет финансовой подушки на вторую волну COVID-19

58,5% организаций вообще не готовились ко второй волне. Хотя 34,8% все же оказались предусмотрительными и считают, что им хватит финансовых запасов на 1−3 месяца.


Аналитический центр «Битрикс24» в ноябре 2020 года провел опрос среди 253 своих организаций-пользователей в Беларуси. И выяснилось, что 58,5% организаций не готовились к возможной второй волне пандемии, а 52,5% – не предусмотрели финансовую подушку безопасности для своего бизнеса на этот случай, пишет "Завтра твоей страны".

Более половины участников опроса (50,6%) отметили, что сокращают бюджеты на маркетинг в период второй волны пандемии коронавируса. 45,8% опрошенных фирм стали нанимать меньше новых сотрудников.

– К счастью, многие компании используют и более эффективные методы, чтобы преодолеть экономический спад. Согласно нашему опросу, 52,2% организаций полностью или частично переходят на «удаленку», активно внедряют онлайн-форматы и инструменты в маркетинге, рекрутинге, продажах. Вполне возможно, что в ближайшее время нас ждет глубокая цифровая трансформация общества, которая сделает нас более устойчивыми к новым мировым вызовам, – считает Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси.


73,5% респондентов ответили, что их организации собеседуют новых сотрудников онлайн либо используют и офлайн, и онлайн-форматы. 57,7% опрошенных фирм переводят свои маркетинговые активности в онлайн в связи с пандемией. 64,4% компаний планируют усиливать направление онлайн-продаж.

Опрос проведен аналитическим центром «Битрикс24» в Беларуси с 6 по 9 ноября 2020 года. 90,9% опрошенных — представители малого бизнеса. 75,9 % респондентов – собственники или топ-менеджеры компаний.
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