+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Троим работникам БЕЛАЗа, заявившим о забастовке, принесли трудовые книжки прямо на рабочие места

Даже после того, как их пытались отстоять коллеги, руководство завода отказало в трудоустройстве.


26 октября трое работников инструментального цеха БЕЛАЗа присоединись к общенациональной забастовке — они вышли на площадку ЦСИАТ в 8.00 и были там до 8.35. Это шлифовщик Александр Кисель, слесари-инструментальщики Илья Шевчик и Владислав Баринов.

27 октября за отсутствие на рабочем месте более 30 минут их наказали выговором. Также им принесли распоряжение о переводе на работу в колхоз «Первомайский». Но рабочие отказались.

30 октября им принесли новое распоряжение — выговор за то, что они ушли на 2-7 минуты раньше окончания смены с участка в разные дни. Судя по документам, это было 7 и 13 октября. Причем, ранее эти «нарушения» нигде не были отмечены, докладных по ним не было.

Парни это распоряжение не подписали, считая его незаконным. В этот же день в цех им принесли трудовые книжки. По принятым на заводе правилам, если работника увольняют, он должен подписать обходной лист и пойти в отдел кадров, чтобы забрать трудовую книжку.

30 октября в инструментальном цехе люди вышли на защиту своих коллег. Руководство пообещало, что в течение двух недель рассмотрит вопрос о восстановлении их на работе. 

Парни получили заказные письма. В ответе, подписанном генеральным директором завода, сообщается, что в трудоустройстве им отказано.
"Новости Жодино"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]