



26 октября трое работников инструментального цеха БЕЛАЗа присоединись к общенациональной забастовке — они вышли на площадку ЦСИАТ в 8.00 и были там до 8.35. Это шлифовщик Александр Кисель, слесари-инструментальщики Илья Шевчик и Владислав Баринов.





27 октября за отсутствие на рабочем месте более 30 минут их наказали выговором. Также им принесли распоряжение о переводе на работу в колхоз «Первомайский». Но рабочие отказались.





30 октября им принесли новое распоряжение — выговор за то, что они ушли на 2-7 минуты раньше окончания смены с участка в разные дни. Судя по документам, это было 7 и 13 октября. Причем, ранее эти «нарушения» нигде не были отмечены, докладных по ним не было.





Парни это распоряжение не подписали, считая его незаконным. В этот же день в цех им принесли трудовые книжки. По принятым на заводе правилам, если работника увольняют, он должен подписать обходной лист и пойти в отдел кадров, чтобы забрать трудовую книжку.





30 октября в инструментальном цехе люди вышли на защиту своих коллег. Руководство пообещало, что в течение двух недель рассмотрит вопрос о восстановлении их на работе.





Парни получили заказные письма. В ответе, подписанном генеральным директором завода, сообщается, что в трудоустройстве им отказано.



