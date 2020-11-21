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Reuters: вопрос компенсации Беларуси за грязную нефть до сих пор не решен

Беларусь и Россия до сих пор не решили вопрос с выплатой компенсации за грязную российскую нефть, которая поступила в нефтепровод «Дружба» в прошлом году, сообщает Reuters со ссылкой на двух знакомых с темой источников.


Российский источник заявил, что переговоры с Беларусью о компенсации являются частью переговоров о поставках нефти и газа на следующий год.

По словам еще одно источника, компенсация была согласована давно, но стороны ждут удобного времени. Вопрос компенсации может стать еще одним козырем в переговорах о поставках нефти в Беларусь, считает он.

В феврале этого года Россия и Беларусь подписали протокол о компенсации за грязную нефть из расчета 15 долларов за баррель. Беларусская сторона может рассчитывать на компенсацию более 61 млн долларов.

В апреле 2019 года нефтепровод «Дружба» оказался загрязнен органическими хлоридами. Из-за их высокой коррозионности было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ. Беларусь на короткое время приостанавливала экспорт нефтепродуктов. Поставки отечественной нефти не велись в течение месяца. Расчистка «Дружбы» от загрязненной нефти заняла около двух месяцев.
REFORM.by
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