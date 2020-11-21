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Беларусь хочет поднять тариф на транзит российской нефти примерно на 25%

Беларусь намерена увеличить транзитный тариф на российскую нефть примерно на 25% в 2021 году.

Беларусь хочет поднять тариф на транзит российской нефти примерно на 25%/ Белта

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к переговорам по этому поводу.

Беларусь оправдывает повышение тарифа недополучением доходов в 2020 году — из-за сокращения прокачки нефти из России в связи с соглашением ОПЕК +. Кроме того, наша страна хочет возместить затраты на строительство перемычки между ответвлениями нефтепровода "Дружба", который должен соединить Мозырский НПЗ и Нафтан. Это необходимо для удешевления транспортировки нефти в случае альтернативной загрузки НПЗ с моря.

Также, по словам источника, Беларусь намекает, что может повысить "экологический налог", введенный в начале 2020 года для предприятий, осуществляющих транзит нефти и нефтепродуктов.
"Еврорадио"
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