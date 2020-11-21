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Лукашенко заявил, что не даст РФ приватизировать крупные белорусские предприятия

Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация хотела бы приватизировать крупные белорусские предприятия, но он не допустит этого, чтобы "не стать придатком кого-то".


"Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию (ОАО "Гомсельмаш" - Прим. ред.)", - подчеркнул Лукашенко во время посещения "Гомсельмаша" в пятницу. Фрагмент его выступления показал телеканал СТВ.

Точно так, уточнил он, с МАЗом, точно так с МЗКТ - "они хотят". Точно так же "с космическим производствам", добавил президент.

"Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика", - резюмировал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не пойдет "на какую-то обвальную приватизацию".
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