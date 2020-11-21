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Экс-топ EPAM Богрецов: 40% маленьких стартапов в процессе выхода из Беларуси

Около 40% маленьких стартпов в процессе полного выхода из Беларуси.


Об этом в эфире телеканал “Настоящее время” рассказал экс-вице-президент EPAM, а ныне член Координационного совета Максим Богрецов.

“Мы смотрим по близкому мне сектору – это телекоммуникации и информационные технологии – в сентябре рост по инерции был 9,1%, сейчас, в октябре, был 1,9% рост ВВП. Это одна из двух индустрий, которая обеспечивает какой-то рост ВВП. Остальные индустрии, они вообще не показывают рост ВВП. IT-индустрия – это одна из тех индустрий, которая росла. Она все еще показывает рост. И на конец года она показывает рост, по-моему, порядка 7,5%. Но видно, как очень резко меняется динамика, насколько быстро темп роста упал буквально за один месяц”. 

Максим Богрецов считает, что это говорит о потере доверия: “когда нет базовой безопасности, то нет доверия ни у населения – они снимают деньги со счетов банков, – ни у институциональных инвесторов, как EBRD, ни у каких-то других инвесторов, которые могут инвестировать внутри страны”. 

У всех настроение одинаковое, подытоживает эксперт.
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