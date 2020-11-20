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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Доллар завершил неделю почти на месячном минимуме

Белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,03%, а за неделю на 0,33%. А с начала ноября валютная корзина подешевела на 0,85%.

Курс доллара снизился на 0,0042 BYN до 2,5522 BYN/USD.

Белорусский рубль укрепляется к доллару довольно длительный промежуток времени. Так, за последние 14 торгов доллар дешевел 12 раз. За это время его курс обвалился на 0,1057 BYN и оказался на минимуме за 25 дней.

С начала месяца доллар подешевел на 0,0830 BYN.

Курс евро подрос лишь на 0,0014 BYN до 3,0300 BYN/EUR.

С начала ноября стоимость евро упала на 0,0478 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0047 BYN до 3,3559 BYN/100 RUB.

С начала месяца стоимость российской валюты выросла на 0,0269 BYN.

Итоги третьей недели ноября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль смог уже третью неделю подряд укрепиться к доллару и евро:

курс доллара −0,0146 BYN (−0,57%);
курс евро −0,0019 BYN (−0,06%);
курс российского рубля +0,0344 BYN (+1,04%);
валютная корзина +0,33%

Центробанк России

Банк России понизил официальный курс доллара на завтра на 25 копеек до 76,0120 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра снизился всего на 8 копеек до 90,2643 RUB/EUR.

Итоги недели 16—20 ноября на валютном рынке РФ

Российскому рублю удалось подорожать по итогам уходящей недели и к доллару и к евро:

курс доллара −1,3142 RUB (−1,70%);
курс евро −1,0579 RUB (−1,16%).
Источник: select.by
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