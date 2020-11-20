Доллар завершил неделю почти на месячном минимуме
Белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,03%, а за неделю на 0,33%. А с начала ноября валютная корзина подешевела на 0,85%.
Курс доллара снизился на 0,0042 BYN до 2,5522 BYN/USD.
Белорусский рубль укрепляется к доллару довольно длительный промежуток времени. Так, за последние 14 торгов доллар дешевел 12 раз. За это время его курс обвалился на 0,1057 BYN и оказался на минимуме за 25 дней.
С начала месяца доллар подешевел на 0,0830 BYN.
Курс евро подрос лишь на 0,0014 BYN до 3,0300 BYN/EUR.
С начала ноября стоимость евро упала на 0,0478 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0047 BYN до 3,3559 BYN/100 RUB.
С начала месяца стоимость российской валюты выросла на 0,0269 BYN.
Итоги третьей недели ноября на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль смог уже третью неделю подряд укрепиться к доллару и евро:
курс доллара −0,0146 BYN (−0,57%);
курс евро −0,0019 BYN (−0,06%);
курс российского рубля +0,0344 BYN (+1,04%);
валютная корзина +0,33%
Центробанк России
Банк России понизил официальный курс доллара на завтра на 25 копеек до 76,0120 RUB/USD.
Официальный курс евро на завтра снизился всего на 8 копеек до 90,2643 RUB/EUR.
Итоги недели 16—20 ноября на валютном рынке РФ
Российскому рублю удалось подорожать по итогам уходящей недели и к доллару и к евро:
курс доллара −1,3142 RUB (−1,70%);
курс евро −1,0579 RUB (−1,16%).
Источник: select.by
13:51 20/11/2020
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