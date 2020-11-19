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С Беларуськалия уволили сразу 49 человек - участников забастовки

С «Беларуськалия» уволили сразу 49 человек, участвовавших в забастовке, передает БЕЛТА.

Заявления нападающих Беларуськалия / @stachkom

Официально заявлено, что они «за прогулы», так как якобы не соблюдают порядок объявления и проведения забастовки. Администрация предприятия ссылается на предыдущее решение Минского областного суда, который признал забастовку на Беларуськалии незаконной. Но потом заговорили об августовских событиях. В последние недели забастовка снова стала расширяться - с каждым днем ​​к ней присоединяется все больше и больше людей. Массовые увольнения пытаются остановить этот процесс.

«Отказ работников выполнять свои обязанности в связи с забастовкой противоречит национальному и международному законодательству, не является уважительной причиной прогула, - заявляют на Беларуськалии. - Единственным правовым последствием таких действий является увольнение сотрудника за прогулы».

Руководство предприятия предупреждает других сторонников забастовки, что их ждут «подобные решения», и просит не поддаваться на провокации.
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