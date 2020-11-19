Пересмотр прогноза на «негативный» следует за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Беларуси и отражает риск понижения странового потолка Беларуси до уровня ниже «B», говорится в релизе рейтингового агентства.





Рейтинг «Евроторга» «В» по-прежнему отражает небольшой размер группы, ограниченную диверсификацию за пределами внутреннего рынка, а также высокие валютные риски.





Fitch исходит из того, что политические протесты в Беларуси, начавшиеся в августе 2020 года, не приведут к существенным перебоям в деятельности компании, хотя растущие риски для макроэкономической стабильности могут ослабить потребительские настроения в стране.





Рейтинг «Евроторга» сдерживает также то, что группа не имеет экспортных доходов, зарубежных активов или финансовой поддержки от зарубежной материнской структуры или зарубежных стратегических партнеров, что могло бы позволить рейтингу быть выше применимого странового потолка.





Рост сопоставимых продаж у «Евроторга» возобновился в I квартале ввиду изменения в его маркетинговой кампании и более сфокусированного открытия новых магазинов. Рост сопоставимых продаж будет на уровне, выраженном низкими однозначными числами во втором полугодии 2020 года и в 2021—2023 гг., отставая от продуктовой инфляции.





«Евроторг» улучшил маржу EBITDA до 8,3% в первом полугодии 2020 года (первая половина 2019 года: 6,8%) с учетом текущего фокуса на повышении операционной эффективности после существенного расширения своей сети магазинов в 2018—2019 гг.





Такое улучшение было достигнуто за счет изменения условий аренды, сокращения расходов на маркетинг и рекламу, оптимизации работающего в магазинах персонала и организационной структуры компании. Мы исходим из того, что «Евроторг» сможет поддерживать маржу EBITDA на уровне около 7,5% в 2021—2023 гг.





«Евроторг» укоротил отсрочки платежей поставщикам и за счет этого снизил реализационные цены с целью поддержать свою привлекательность для потребителей.





Это обусловит естественный отток оборотного капитала в размере 170 -180 млн рублей в 2020 году, что временно сократит свободный денежный поток. Маржа свободного денежного потока вернется к уровню около 2% с 2021 года после того, как оборотный капитал стабилизируется на новом уровне около −0,5% от продаж.





Рейтинг подкрепляется сильной рыночной позицией «Евроторга» как крупнейшего продуктового ретейлера страны, на которого приходилось 19% рынка по выручке в 2019 году. Это выше, чем суммарная доля рынка пяти ближайших конкурентов.





«Евроторг» несет высокие валютные риски, поскольку весь его долг номинирован в иностранной валюте, в то время как выручка поступает в белорусских рублях. Кроме того, часть затрат «Евроторга» также подвержена валютному риску, поскольку договоры операционной аренды заключены в основном в твердой валюте.





Неразвитый финансовый рынок в Беларуси не позволит компании полностью перевести валюту долга и договоров аренды в белорусские рубли в среднесрочной перспективе.





Тем не менее фондирование в российских рублях (первое полугодие 2020 года: 34% от суммарного долга после свопа) обеспечивает некоторую финансовую гибкость, заключает Fitch.