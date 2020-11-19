Предприятия заплатили налоги и остались без денег

По данным Национального банка РБ, срочные депозиты юридических лиц сократились по сравнению с сентябрем на 330,9 млн. рублей и составили 3 906,4 млн. рублей.





Срочные вклады предприятий в белорусских рублях за месяц уменьшились на 290,8 млн. рублей — до 2 565 млн. рублей. В октябре прошлого года картина была примерно такой же, только сокращение вкладов было немного ниже.





А вот поведение физических лиц существенно изменилось. В октябре прошлого года они активно копили деньги, однако в октябре текущего года величина их вкладов, номинированных в белорусских рублях, снизилась.





Срочные депозиты сократились на 33,9 млн. рублей (до 4 542,4 млн. рублей), а переводные рублевые депозиты, то есть в основном средства на банковских карточках, уменьшились на 25,8 млн. рублей (до 2 731,5 млн. рублей). В сентябре этого же года сокращение величины срочных депозитов было примерно в 2 раза больше, но переводные тогда выросли.





Величина наличных денег в обороте в октябре текущего года увеличилась по сравнению с сентябрем на 12,1 млн. рублей (до 4 021,4 млн. рублей), в то время как в октябре год назад она снизилась на 5,4 млн. рублей.





В результате денежная масса в национальном определении (М2), куда входят все перечисленные выше показатели, в октябре текущего года снизилась на 669,3 млн. рублей (до 17 766,7 млн. рублей) против сокращения на 584,7 млн. рублей год назад.





Стоимость ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в октябре увеличилась по сравнению с сентябрем всего на 3,5 млн. рублей и достигла 1 398,4 млн. рублей. Год назад за аналогичный период прошлого года она выросла на 162,6 млн. рублей.





В результате рублевая денежная масса (М2*) в прошлом месяце снизилась на 665,7 млн. рублей против сокращения на 422,1 год назад и составила 19 165,2 млн. рублей.





Рублевый эквивалент валютных вкладов населения и предприятий в октябре значительно снизился: на 440,2 млн. рублей — до 28 657,8 млн. рублей. Это было вызвано, в основном сокращением данных депозитов в долларовом эквиваленте.





Поэтому широкая денежная масса (М3) за месяц уменьшилась на 1 015,4 млн. рублей — до 49 371,4 млн. рублей. В прошлом году сокращение было примерно в 5 раз меньше.