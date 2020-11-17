Oops! У Жодино с БелАЗом прибыль упала в 37 раз!
В крупных промышленных регионах Беларуси заметен рост долгов и падение прибыли.
Еx-press.by помотрел официальную статистику по городу Жодино, где располагается БелАЗ один из крупнейших мировых производителей карьерной техники, и вот что обнаружил.
Прибыль города за восемь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом в прошлом году упала в 37 раз! Об этом говорит свежая статистика от Белстата.
Все организации города за 8 месяцев заработали только 5,8 миллиона рублей.
Рентабельность продаж снизилась на 6% и сейчас составляет 13,3%.
Доля убыточных организаций выросла втрое, сейчас таких 41%. Экспорт упал на 57%.
12:03 19/11/2020
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