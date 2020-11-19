Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров

На 19 ноября состояние Маска оценивается в 120 миллиардов долларов, а состояние Цукерберга — в 103 миллиарда долларов.





По данным агентства, состояние бизнесмена выросло за день на 10,2 миллиарда долларов на фоне роста акций Tesla на 10%.





Первое место в рейтинге Bloomberg по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 183 миллиарда долларов, а на втором находится основатель Microsoft Билл Гейтс (128 миллиардов долларов).





В глобальном рейтинге Forbes по состоянию на 19 ноября Маск (четвертое место, 105 миллиардов долларов) также обошел Цукерберга (пятое место, 99,9 миллиарда долларов).