Базовую ставку увеличат с 1 января до 195 рублей
Совмин установил с 1 января 2021 года для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций базовую ставку в размере 195 рублей. Сделано это постановлением от 18 ноября 2020 года № 659.
Фото: sm-news.ru
Напомним, сейчас действует базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций в размере 185 рублей, установленная с 1 января 2020 года. Такое решение Совмин принял постановлением от 13 декабря 2019 года № 862.
08:23 19/11/2020
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