Александр Бухвостов: И где они нашли высокорентабельные предприятия?

Совет министров издал постановление, согласно которому высокорентабельные организации должны перечислить в госбюджет часть прибыли по результатам работы за первую половину 2020 года.





В списке значатся почти 50 государственных предприятий и организаций.





Совмин определил конкретные суммы для каждого плательщика. Например, табачная фабрика «Неман» должна отдать 26,481 млн рублей, «Белорусская универсальная товарная биржа» (1,73 млн рублей), «Минский завод игристых вин» (1,579 млн рублей).





«Белорусский партизан» попытался выяснить, что стоит за этим решением.





Экономист Лев Марголин называет это советской практикой:





- Это не новая практика, иногда такое происходит планово, иногда от случая к случаю. Понятно, что это норма совершенно не рыночная, которая лишает предприятия всякого стимула добиваться повышения рентабельности, потому что все равно заберут.





Собственно говоря, это советская практика: раз ты госпредприятие, значит, всю прибыль отдай, а мы потом выделим на определенные нужды. Системы здесь никакой нет, просто делают разнарядку в абсолютных цифрах, которые, судя по всему, предварительно согласовываются – чтобы не подкосить предприятия окончательно.





Одно понятно, что власти делают это не от хорошей жизни: бюджет трещит по швам, и его надо чем-то заполнять.





Лев Марголин отмечает, что решение правительства «характеризует состояние экономики в целом».





- Тот факт, что ощипывают предприятия с рентабельностью, совсем не означает, что эти деньги будут потрачены с толком, вполне возможно, что собранные суммы пойдут на помощь убыточным предприятиям, - то есть пустят на ветер.





Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов тоже считает, что решение принято оттого, что «в бюджете не хватает денег»:





- Решение ожидаемое, потому что промышленность стала работать хуже. Люди протестуют, не хотят работать на государство, во главе которого стоит Лукашенко. Не знаю, где они вообще нашли высокорентабельные предприятия?





В машиностроении вряд ли есть высокорентабельные предприятия; неплохо работал Минский электротехнический завод, но и его разрушили, сварщиков поувольняли.





То же происходит на других предприятиях, где увольняют лучших работников на основании директив Лукашенко и спецслужб. Ясно, что дефицит бюджета будет возрастать – содержать всю братию в униформе как-то надо.





Но в машиностроительном комплексе высокорентабельных предприятий нет. Возможно, в химическом комплексе, на калийщиков могут наехать. Думаю, сейчас даже на БелАЗе проблемы с рентабельностью.





С тех предприятий, которые определяют экономику, много уже не возьмешь.





Для чего понадобились деньги белорусскому правительству?





- Власти хотят увеличить пенсии, хотят задобрить пенсионеров перед Всебелорусским собранием, да и ябатек как-то надо поощрить, - предполагает руководитель СПМ.







