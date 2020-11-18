Fitch изменило прогноз 5 белорусских банков до "мусорного"

При этом подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B", сообщили в пресс-службе Fitch Ratings.





Международное рейтинговое агентство пересмотрело рейтинги следующих банков:





- Беларусбанк

- Белинвестбанк

- ОАО "Банк развития Республики Беларусь"

- БПС-Сбербанк

- Банк БелВЭБ





Ранее аналитики агентства подобным образом пересмотрели долгосрочный рейтинг Беларуси, в котором констатировали негативные ожидания от развития ситуации в экономике.





"Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политической нестабильности в Беларуси после недавних выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении агентства.





При этом в Fitch отметили, что ожидают в случае ухудшения положения в БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ, что им на помощь придут материнские организации из России, которые предоставят в случае необходимости доступ к капиталу.







