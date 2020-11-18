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Fitch изменило прогноз 5 белорусских банков до "мусорного"

Прогноз в отношении пяти белорусских банков изменен со "стабильного" на "негативный".

При этом подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B", сообщили в пресс-службе Fitch Ratings.

Международное рейтинговое агентство пересмотрело рейтинги следующих банков:

- Беларусбанк
- Белинвестбанк
- ОАО "Банк развития Республики Беларусь"
- БПС-Сбербанк
- Банк БелВЭБ

Ранее аналитики агентства подобным образом пересмотрели долгосрочный рейтинг Беларуси, в котором констатировали негативные ожидания от развития ситуации в экономике.

"Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политической нестабильности в Беларуси после недавних выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении агентства.

При этом в Fitch отметили, что ожидают в случае ухудшения положения в БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ, что им на помощь придут материнские организации из России, которые предоставят в случае необходимости доступ к капиталу.
Источник: sputnik.by
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