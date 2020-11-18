Fitch изменило прогноз 5 белорусских банков до "мусорного"
Прогноз в отношении пяти белорусских банков изменен со "стабильного" на "негативный".
При этом подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B", сообщили в пресс-службе Fitch Ratings.
Международное рейтинговое агентство пересмотрело рейтинги следующих банков:
- Беларусбанк
- Белинвестбанк
- ОАО "Банк развития Республики Беларусь"
- БПС-Сбербанк
- Банк БелВЭБ
Ранее аналитики агентства подобным образом пересмотрели долгосрочный рейтинг Беларуси, в котором констатировали негативные ожидания от развития ситуации в экономике.
"Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политической нестабильности в Беларуси после недавних выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении агентства.
При этом в Fitch отметили, что ожидают в случае ухудшения положения в БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ, что им на помощь придут материнские организации из России, которые предоставят в случае необходимости доступ к капиталу.
Источник: sputnik.by
15:11 18/11/2020
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