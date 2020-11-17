Он бы обязательно составил конкуренцию «Материку», «Оме», Mile и другим строительно-«домашним» гипермаркетам. Белорусы его действительно ждали и очень хотели сравнить цены, пишет Оnliner.by





Но не срослось. Эта стройка вообще продвигалась крайне медленно. А накануне по городу поползли слухи: проект замораживают, ни «Леруа», ни «Мерленов» белорусам в ближайшее время не видать.





Чтобы выяснить, что же происходит на площадке и действительно ли проект, так и не набрав силу, приостанавливается, Onliner выехал на место. Увы, но зрелище перед нами предстало довольно грустное: около трех часов дня мы не заметили на стройплощадке никого из рабочих.





В целом же здание и вовсе не оформилось: немного монолитных работ, немного кладки, но до завершения еще очень далеко.









В белорусском подразделении компании Leroy Merlin рассказали следующее:





«Мы действительно приняли решение о временной приостановке нашего проекта в Минске. Данное решение было принято в связи с кризисом, вызванным COVID-19, его финансовыми последствиями и последовавшими за ним изменениями наших стратегических приоритетов.





Эти обстоятельства вынудили нас пересмотреть распределение наших ресурсов с особым вниманием, и в ближайшее время мы будем сфокусированы на трех стратегических целях в России: увеличение привлекательности омниканального магазина, развитие работы с профессионалами и электронная коммерция».





Есть подозрение, что за официальной позицией скрывается совсем другая причина, особенно, с учетом, что в ближайшее время ЕС может ввести против режима Лукашенко и экономические санкции.