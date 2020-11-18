Глава фонда помощи репрессированным Алексей Леончик в своем Facebook написал, что по требованиям властей счета людей, получающих помощь от фонда by_help, массово блокируются.





По последним данным, заблокировано около 600 счетов, с которых украдено примерно 1,4 млн рублей, которые беларусы собирали "всем миром" для жертв режима - избитых, покалеченных, семей погибших.





Станиславом Богданкевичем. С этой новости СН-плюс начинает беседу с экс-руководителем Национального банка Беларуси, профессором





— Получается, могут забрать, что угодно.





— Получается. В наших судах даже глухонемые кричат «Жыве Беларусь!».





У нас действуют не законы, а понятия, во власти считают, раз деньги откуда-то пришли, надо их изъять. Тут нечего объяснять — сплошное беззаконие.





Скажем, в «Белгазпромбанке» на 99% собственниками является не белорусское государство, а россияне, но это не помешало банк забрать в свое подчинение и назначить свою дирекцию.





Временное управление можно назначать только тогда, когда наблюдается банкротство, вкладчикам угрожает невозврат их вкладов и т.д.





Технически все осуществляется очень просто. Председатель правления, получив соответствующее указание, дает распоряжение своему оператору, и тот блокирует ваш счет. Деньги становятся как бы мёртвым грузом.





— Получается, человек не сможет оплатить из своих же денег услуги ЖКХ или купить какие-то продукты?





— Безусловно. Блокировка на 100 процентов.





Условия могут быть разными. Правительство, скажем, может принять решение о том, что с депозита, куда вы положили свои деньги, банк может в месяц выдавать сумму, не превышающую триста рублей. Независимо от того, сколько у вас есть денег, в банке будут выдавать именно такую сумму.

Если резко ухудшится ситуация в стране, власти могут даже решить заморозить все рублевые и валютные депозитные вклады. К примеру, на год.





— Что бы вы посоветовали? Может, человеку открыть счет за границей, ведь пандемия когда-то закончится?





— Многие белорусы счета там уже имеют. Другой вопрос, что далеко не всегда это сделать за границей просто. Обычно банки не открывают счета «просто так». Например, требуют каких-то гарантий, что туда будут поступать законные деньги. Как правило, нужно устное или письменное поручительство какого-то клиента этого банка, который хорошо вас знает.