В октябре инфляция в Беларуси выросла до 6,2%

В октябре прошлого года инфляция составляла 5,3%, то есть ее увеличение за год оказалось довольно умеренным, что кажется удивительным на фоне роста курса доллара примерно на 20%. По сравнению с сентябрем цены поднялись на 0,6%, а с начала года — на 5,4%.





Базовая инфляция, при расчете которой не учитывается изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре составила 0,9% по сравнению с сентябрем текущего года и 5,9% — по сравнению с декабрем 2019 года.





Ослабление рубля все-таки оказывает влияние на цены: быстрее всего в стране сейчас растут цены на непродовольственные импортные товары, в связи с чем инфляция в группе непродовольственных товаров в целом в октябре достигла 7,5% и даже превысила рост цен в сфере услуг (7,1%), который в Беларуси обычно лидирует по темпам инфляции.





По сравнению с сентябрем непродовольственные товары выросли в цене на 0,9%, а с начала года — на 7,3%.





В октябре довольно значительно выросли цены на одежду: на 1,87% по сравнению с сентябрем. Еще больше подорожали текстильные изделия, используемые в домашнем обиходе: на 1,8%. А обувь даже подешевела: на 2,23%.





Значительно поднялась цена на посуду, столовые приборы и домашнюю утварь (на 1,62%), а также на инструменты и оборудование, используемые в быту и садоводстве (на 1,61%). Выросли цены также на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру (на 1,73%).





В то же время, на 0,08% снизились цены на транспортные средства, и на 0,17% — цены на мебель и предметы домашнего обихода.





Продовольствие в октябре также изрядно подорожало: на 0,6% по сравнению с сентябрем. С начала года цены на продовольственные товары поднялись на 3,5%, а в годовом выражении — на 4,6%.





Цены на услуги в октябре увеличились по сравнению с сентябрем меньше всего: на 0,3%. Но с начала года услуги подорожали на 6%, а по сравнению с октябрем 2019 года — на 7,1%.





Довольно значительно в октябре выросли цены на транспортные услуги: на 0,7%. За год услуги подорожали на 20,41%, что является рекордным уровнем среди всех услуг.





Выросли в октябре цены и на услуги ресторанов и кафе (на 0,51% по сравнению с сентябрем), и это несмотря на приход второй волны пандемии коронавируса. А питание в столовых стало дороже на 0,99%.





Также некстати поднялись цены на услуги бань и душевых, саун и парикмахерских: на 0,69%.





Финансовые услуги в октябре поднялись в цене на 0,35% по сравнению с сентябрем, а страхование даже подешевело на 0,62%.