Экономист: Базовый сценарий на будущий год — углубление рецессии

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Еще недавно, до политического кризиса, экономисты рассматривали восстановление белорусской экономики уже в 2021 году в качестве основного сценария. Сейчас же в качестве базового сценария экономист называет углубление рецессии.





Если вдобавок к негативным тенденциям, вызванным эпидемией коронавируса и политическим кризисом, актуализируется угроза финансового стресса, в краткосрочной перспективе возможен серьезный спад ВВП. В долгосрочной перспективе в случае сохранения политического статус-кво экономист видит риски устойчивой долгосрочной депрессии. Это поставит крест на статусе страны как устойчиво развивающейся.





В случае разрешения политического кризиса ситуация будет развиваться иначе, но многое зависит от того, в какой срок произойдут изменения.









— Если политические изменения произойдут, условно говоря, завтра, то возврат к показателям 2019 года и нормальной траектории развития — это дело полугода-года. Если политическая конъюнктура затянется и экономика будет сползать по негативному треку или переживет полноценный финансовый кризис, то восстановление займет гораздо больше времени, — отмечает Дмитрий Крук.





Позитивные политические изменения трансформируют и долгосрочные ожидания экономических агентов и сделают позитивные ожидания доминирующими. Это окажет позитивное влияние и на краткосрочную динамику.