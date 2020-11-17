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Экономист: Базовый сценарий на будущий год — углубление рецессии

Позитивные политические изменения способны ускорить восстановление экономики, в то время как затянувшийся политический кризис усиливает негативные тенденции. Как именно, очертил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук, выступая на Всемирной неделе предпринимательства, пишет TUT.BY

Фото: Reuters

Еще недавно, до политического кризиса, экономисты рассматривали восстановление белорусской экономики уже в 2021 году в качестве основного сценария. Сейчас же в качестве базового сценария экономист называет углубление рецессии.

Если вдобавок к негативным тенденциям, вызванным эпидемией коронавируса и политическим кризисом, актуализируется угроза финансового стресса, в краткосрочной перспективе возможен серьезный спад ВВП. В долгосрочной перспективе в случае сохранения политического статус-кво экономист видит риски устойчивой долгосрочной депрессии. Это поставит крест на статусе страны как устойчиво развивающейся.

В случае разрешения политического кризиса ситуация будет развиваться иначе, но многое зависит от того, в какой срок произойдут изменения.


— Если политические изменения произойдут, условно говоря, завтра, то возврат к показателям 2019 года и нормальной траектории развития — это дело полугода-года. Если политическая конъюнктура затянется и экономика будет сползать по негативному треку или переживет полноценный финансовый кризис, то восстановление займет гораздо больше времени, — отмечает Дмитрий Крук.

Позитивные политические изменения трансформируют и долгосрочные ожидания экономических агентов и сделают позитивные ожидания доминирующими. Это окажет позитивное влияние и на краткосрочную динамику.
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