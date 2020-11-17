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«Великий камень» запросил у Франсабанка 2,5 млн долларов для рефинансирования

Китайско-белорусская компания по развитию индустриального парка «Великий камень» взяла у Франсабанка кредит на 2,5 млн долларов. Информация об этом размещена на сайте парка, пишет TUT.BY.


Кредит понадобился «для рефинансирования средств, затраченных совместной компанией на строительство типовых производственных корпусов».

В «Великом камне» для инвесторов уже построено 7 производственных зданий общей площадью почти 63 тысячи квадратных метров, в которых работают 14 компаний.

До конца 2020 года будет введен в эксплуатацию еще один корпус на 10,8 тысячи квадратов. Объект аналогичной площадью планируется построить и в следующем году.

Тем временем Белстат опубликовал данные о работе резидентов индустриального парка «Великий камень» в январе-сентябре 2020 года, сообщает reform.by.

Всего в парке было зарегистрировано 65 резидентов. За год их число увеличилось на 10. К работе приступили 50 компаний, что на 7 больше, чем год назад.

Выручка резидентов парка выросла в 3,4 раза, до 126,2 млн рублей. Совокупный чистый убыток резидентов увеличился почти в пять раз до 45,6 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал составили 57,8 млн рублей, увеличившись на 2,7%. Объемы прямых иностранных инвестиций на чистой основе сократились на 7,3%, до 36,6 млн долларов.

Производство промышленной продукции по итогам девяти месяцев увеличилось в 3,9 раза, до 87,9 млн рублей.

Средняя зарплата по парку составила 2446 рубля, что на 14,5% больше, чем в прошлом году.

Экспорт товаров увеличился в 2,4 раза, до 54,8 млн долларов.
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