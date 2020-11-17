



Там, в частности, сообщается, что весной 2021 года госэкспозиции будут продемонстрированы на международной туристической выставке ITB Berlin (Берлин), международной выставке продуктов питания и напитков FHA - Food&Beverage (Сингапур) и международной выставке Zimbabwe International Trade Fair (Булавайо, Зимбабве).



В июле официальный Минск планирует нечто предствить на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге (Россия).

Госэкспозиции также планируются на таких международных форумах как строительная выставка UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания), Китайская международная выставка импорта в Шанхае, и на других мероприятиях.





Правда, в связи с санкциями ЕС, США, Канады и Великобритании против официального Минска участие последнего в каких-то мероприятиях на территории этих стран представляется проблематичным.