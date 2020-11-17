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Добро пожаловать в автозак! Режим рассчитывает поучаствовать в туристической выставке в Берлине

План национальных выставок в иностранных государствах на 2021 год утвержден постановлением Совета Министров от 16 ноября 2020 года №648


Там, в частности, сообщается, что весной 2021 года госэкспозиции будут продемонстрированы на международной туристической выставке ITB Berlin (Берлин), международной выставке продуктов питания и напитков FHA - Food&Beverage (Сингапур) и международной выставке Zimbabwe International Trade Fair (Булавайо, Зимбабве).

В июле официальный Минск планирует нечто предствить на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге (Россия).

Госэкспозиции также планируются на таких международных форумах как строительная выставка UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания), Китайская международная выставка импорта в Шанхае, и на других мероприятиях.

Правда, в связи с санкциями ЕС, США, Канады и Великобритании против официального Минска участие последнего в каких-то мероприятиях на территории этих стран представляется проблематичным.
"Белорусский партизан"
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