Девальвация белрубля продолжается. Но доллар дешевеет

Валютная корзина дорожает уже второй день. Общее укрепление с начала надели составило 0,26%, но с начала ноября она подешевела на 0,92%.





Курс доллара упал на 0,0055 BYN до 2,5559 BYN/USD. За последние 11 торговых сессий доллар укреплялся всего 1 раз. Общее снижение за это время составило 0,1020 BYN.





Курс евро снизился на 0,0037 BYN до 3,0311 BYN/EUR. Евро подешевел, прервав серию из трёх повышений подряд, за время которой стоимость евро выросла на 0,0164 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0205 BYN до 3,3493 BYN/100 RUB. За понедельник-вторник сотня российских рублей подорожала на 0,0278 BYN.





Центробанк России

Российский рубль сегодня дорожает к доллару и евро на торгах в Москве.





Банк России понизил официальный курс доллара на завтра сразу на 67 копеек до 76,2530 RUB/USD — минимума почти за два месяца.





Официальный курс евро на завтра упал на 78 копеек до 90,3903 российских рублей.







