Нацбанк отказался от перехода к инфляционному таргетированию





Об этом 11 ноября сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на онлайн-видеобрифинге, который состоялся после заседания правления Нацбанка по кредитно-денежной политике.





Это означает, что Нацбанк будет ориентироваться на регулирование величины денежной массы, а не инфляции.





Дмитрий Мурин пояснил такое решение отсутствием всех необходимых для перехода к другому режиму условий, в частности, изменений в законодательство. Ранее Нацбанк считал, что условия созрели, в связи с чем переход к инфляционному таргетированию планировался с 1 января 2021 года.





Кроме того, Дмитрий Мурин заявил, что говорить о возможности однозначного смягчения денежно-кредитной политики в следующем году преждевременно. Это, по его словам, объясняется сохранением неопределенности развития ситуации в мире и в странах — основных торговых партнерах РБ. Таким образом, Нацбанк пока не собирается продолжать снижение ставки рефинансирования.





Как сообщил Дмитрий Мурин, в связи с этим Нацбанк планирует на каждом заседании правления рассматривать ситуацию и принимать соответствующие решения. Это означает, что, по крайней мере, еще три месяца ставка рефинансирования в РБ меняться не будет, так как следующее заседание правления состоится только 12 февраля 2021 года.





В целом ситуация на финансовом рынке РБ, как подчеркнул Дмитрий Мурин, стабильная.





Как сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, банковский сектор работает устойчиво. В частности, достаточность нормативного капитала на 1 октября текущего года составляет 16,4% при нормативе 12%. Он подчеркнул, что в связи с этим нет оснований говорить о необходимости докапитализации всего сектора или массовой докапитализации.





Сергей Калечиц также сообщил, что у банков с начала года произошел отток средств населения и предприятий в объеме 2,2 млрд. рублей, после чего Нацбанк предоставил банкам 1,8 млрд. рублей, а правительство — 1,5 млрд. рублей.