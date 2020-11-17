+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Нацбанк отказался от перехода к инфляционному таргетированию

В Беларуси в 2021 году Нацбанк не перейдет, как планировалось ранее, к режиму инфляционного таргетирования, и будет по-прежнему действовать в режиме монетарного таргетирования.


Об этом 11 ноября сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на онлайн-видеобрифинге, который состоялся после заседания правления Нацбанка по кредитно-денежной политике.

Это означает, что Нацбанк будет ориентироваться на регулирование величины денежной массы, а не инфляции.

Дмитрий Мурин пояснил такое решение отсутствием всех необходимых для перехода к другому режиму условий, в частности, изменений в законодательство. Ранее Нацбанк считал, что условия созрели, в связи с чем переход к инфляционному таргетированию планировался с 1 января 2021 года.

Кроме того, Дмитрий Мурин заявил, что говорить о возможности однозначного смягчения денежно-кредитной политики в следующем году преждевременно. Это, по его словам, объясняется сохранением неопределенности развития ситуации в мире и в странах — основных торговых партнерах РБ. Таким образом, Нацбанк пока не собирается продолжать снижение ставки рефинансирования.

Как сообщил Дмитрий Мурин, в связи с этим Нацбанк планирует на каждом заседании правления рассматривать ситуацию и принимать соответствующие решения. Это означает, что, по крайней мере, еще три месяца ставка рефинансирования в РБ меняться не будет, так как следующее заседание правления состоится только 12 февраля 2021 года.

В целом ситуация на финансовом рынке РБ, как подчеркнул Дмитрий Мурин, стабильная.

Как сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, банковский сектор работает устойчиво. В частности, достаточность нормативного капитала на 1 октября текущего года составляет 16,4% при нормативе 12%. Он подчеркнул, что в связи с этим нет оснований говорить о необходимости докапитализации всего сектора или массовой докапитализации.

Сергей Калечиц также сообщил, что у банков с начала года произошел отток средств населения и предприятий в объеме 2,2 млрд. рублей, после чего Нацбанк предоставил банкам 1,8 млрд. рублей, а правительство — 1,5 млрд. рублей.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]