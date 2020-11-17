Хотя послание министра экономики участникам Недели и было очень сахарным, пишет ej.by

В своем обращении к участникам Недели предпринимательства, где в первый день главным спикером стала Светлана Тихановская, министр экономики Александр Червяков много сказал о том, какую важную роль предпринимательство играет для страны, и сколько много для этого предпринимательства сделали правительство и Александр Лукашенко. На фоне последних событий и инициатив Лукашенко, пригрозившего закрыть все частные компании, где до конца года не будет провластного профсоюза, слова министра больше походили на сарказм, чем на откровенный разговор о проблемах.

Как заявил Александр Червяков, частный сектор уже многие годы вносит весомый вклад в развитие нашей страны, формируя более 50% валовой добавленной стоимости, около 60% от всей выручки и более 47% от общего объема товарного экспорта страны.

Но нынешний год, по словам министра, из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, поставил на грань выживания многие предприятия и отрасли экономики, «особенно в малом и среднем предпринимательстве». Однако, «благодаря принятому главой государства решению «не закрываться» удалось заметно смягчить последствия эпидемии для наших предприятий и в целом для экономики». В общем, именно Лукашенко и спас частный бизнес Беларуси во время пандемии.

«Совместно выработанные предложения стали основой для подготовки ряда проектов нормативных правовых актов и ключевых документов. Мы искренне признательны деловому сообществу, особенно в регионах, за их активность и конструктивный обмен мнениями, проявленную социальную ответственность за судьбу своей страны», - отметил Александр Червяков.

Министр также обозначил основные задачи, которые стоят перед Минэкономики на будущую пятилетку.

Это и «повышение привлекательности белорусской юрисдикции для предпринимательской деятельности, прежде всего, за счет дополнительных гарантий защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов».

Это и «внедрение таких прогрессивных инструментов, как оценка регулирующего воздействия, государственно-частное партнерство, саморегулирование бизнеса, гарантийный и венчурный фонды, институт «длинных денег» посредством развития финансового рынка».

Это и подготовка управленческих кадров для национальной экономики, инициированная опять же Александром Лукашенко. По его же поручению подготовлены «предложения по расширению прав и возможностей субъектов хозяйствования в сфере земельных отношений».

Министр говорил много о том, сколько государство и лично Лукашенко делают для развития частного бизнеса. Говорил, что по итогам 2020 года ВВП Беларуси будет на уровне 2019 года, не поясняя, каким образом. Говорил о планах и о светлом будущем белорусского бизнеса, которое опять стало возможным благодаря Лукашенко. Но ни слова не было сказано о том, сколько Александр Лукашенко сделал в плане уничтожения этого самого бизнеса. Ни слова о том, что за последние три месяца в Беларуси фактически полностью уничтожена правовая среда для существования бизнеса, ликвидированы все правовые гарантии, развеян в прах создаваемый с неимоверными усилиями инвестиционный климат.

Впрочем, правда жизни, как ее не пытался скрыть министр экономика, сама показала себя. Как раз накануне агентство «Фитч Рейтингз Лтд.» подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Этому способствовал тот факт, что по итогам января-октября 2020 года Беларусь исполнила лишь около 80% своих обязательств в иностранной валюте. По мнению аналитиков, глобальная неопределенность, связанная с пандемией коронавируса, и волатильность финансовых рынков могут привести к дополнительному обесцениванию белорусского рубля, что может негативно отразиться на международных резервах, стабильности финансового сектора и государственном долге.

Но самую горькую правду озвучила Светлана Тихановская, которая озвучила планы о введении экономических санкций в отношении государственных компаний и в первую очередь банков.

Так, сейчас решается вопрос о прекращении сотрудничества иностранных банков с белорусскими государственными банками, а также отключения их от международной системы переводов SWIFT, что фактически обрушит весь белорусский экспорт. Ведь главные государственные поставщики валюты работают через государственные банки (это в Беларуси обязательно), и если меры будут приняты, они просто не смогут получать средства за свою продукцию. Теоретически они, конечно же, могут открыть счета в коммерческих банках, но можно представить, какой экономический шок испытают государственные банки, если все международные платежи будут идти мимо их. Белорусская банковская система и сегодня на голодном пайке, а если его еще урезать, последствия могут быть фатальными.

Пока сложно сказать, реально ли международное сообщество может пойти на финансовую блокаду режима Лукашенко. Но сам факт, что такое обсуждение ведется – неприятный звонок для властей. Это Россия могла еще позволить себе создать собственную систему расчетов, когда ей пригрозили отключением SWIFT. Но все равно не смогла полностью заменить западную. Беларуси же придется совсем плохо.

Опять же теоретически, поскольку основной белорусский экспорт идет в Россию, Беларусь также может подключиться к СПФС (система передачи финансовых сообщений), но на это нужно время и деньги и это уже совсем сделает нас зависимыми от старшего брата. Кроме того, экспорт того же «Беларуськалия» идет совсем не в Россию, и тут без SWIFT все равно не обойтись. Тут как ни крути, ситуация не из приятных. При этом, Лукашенко совершенно нечем ответить на эту угрозу, как это сделала в свое время Россия.