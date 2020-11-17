В Беларуси нашлись сотни тысяч «тунеядцев»

Каждый квартал чиновники организуют выборочное обследование населения по вопросам занятости . Власти отбирают несколько тысяч домашних хозяйств так, чтобы они представляли все население по данным последней переписи. Обследование проводится согласно методологии Международной организации труда (МОТ).





В 3 квартале статорганы охватили обследованием 6,7 тысяч домашних хозяйств, что оказалось эквивалентно 10,7 тыс. человек в возрасте от 15 до 74 лет. Такой охват по возрасту в целом соответствует международным критериям — он отсекает детей и людей преклонного возраста, которые не заняты в экономике, пишет select.by со ссылкой на banki24.by





Обычно обследование проводится по состоянию на 3-ю неделю 2-го месяца каждого квартала — в феврале, мае, августе и ноябре. В 2020 году в связи с эпидемией во 2 квартале произошел сдвиг опроса с мая на июнь, но уже в 3 квартале обследование провели в типичные сроки.





По итогам обследования власти определяют, сколько людей находится в составе рабочей силы и сколько — вне ее. Рабочая сила — это занятые в экономике люди и безработные. В августе 2020 года вышло, что уровень занятости составил 4,940 млн человек, безработица — 204 тыс. человек.





Уровень безработицы достиг 4% от рабочей силы, что несколько выше, чем в августе 2019-го. Тогда безработица составляла 3,9% рабочей силы.





Безработным считается человек, который не имеет постоянного занятия, но активно ищет работу и готов приступить к ней в течение недели.





В состав рабочей силы в 3 квартале не вошли 2,099 млн человек. Из этой группы людей 819,6 тыс. человек составили мужчины, 1,279 млн человек — женщины. Около 1,653 млн человек проживали в городской местности и 446 тыс. — на селе.





Основную массу людей в возрасте 15–74 лет за пределами рабочей силы составляют пенсионеры и учащиеся в дневной форме получения образования. Поэтому целесообразно отсечь эти категории и посмотреть на лиц в трудоспособном возрасте.









Люди за пределами рабочей силы в трудоспособном возрасте делятся на 2 большие группы — те, кто не хочет работать, и те, кто хочет работать, но не работает.





Численность первой группы за вычетом остатков студентов, школьников и пенсионеров составила 171,6 тыс. человек. Во вторую группу вошли 211 тыс. человек, из которых 152,6 тыс. не были готовы приступить к работе в течение недели, а 58,4 тыс. вообще не искали работу.





Вот примерно из этих категорий населения и состоят пресловутые тунеядцы, которых так не любят белорусские чиновники.







