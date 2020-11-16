+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Беларусский рубль девальвировался за счет евро и российского

Доллар подешевел второй раз, но корзина валют подорожала на 0,07% благодаря росту евро и российского рубля.

С начала ноября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 1,11%.

Курс доллара упал на 0,0054 BYN до 2,5614 BYN/USD. За последние 10 торговых сессий курс доллара снижался 9 раз. За это время его стоимость обвалилась на 0,0965 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0029 BYN до 3,0348 BYN/EUR. Это уже третье укрепление евро подряд. За это время стоимость евро выросла на 0,0164 BYN, но с начала ноября она упала на 0,0430 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0073 BYN до 3,3288 BYN/100 RUB. За предыдущие два дня сотня российских рублей подешевела на 0,0331 BYN. С начала месяца ослабление российской валюты составило всего 0,0002 BYN.

Итоги второй недели ноября 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось завершить прошлую неделю укреплением ко всем основным валютам:

курс доллара −0,0112 BYN (−0,43%);
курс евро −0,0218 BYN (−0,71%);
курс российского рубля −0,0150 BYN (−0,45%);
валютная корзина −0,49%

Центробанк России

Российский рубль сегодня на торгах в Москве укрепляется к доллару и евро. В Москве на бирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 41 копейку и пробил вниз уровень 77,00 RUB/USD.

Банк России установит официальный курс доллара на завтра на уровне 76,9197 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра снизится примерно на 10 копеек до 91,22 RUB/USD.

Итоги прошедшей недели на валютном рынке России

Позиции российского рубля за неделю практически не изменились.

курс доллара +0,1387 RUB (+0,18%);
курс евро −0,0292 RUB (−0,03%).
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]