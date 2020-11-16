Прогноз: на этой неделе доллар будет дешеветь

Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by





– На прошедшей неделе на внешних валютных рынках все было достаточно спокойно. Евро незначительно снизился к доллару - с 1,1850 до 1,1810, или на 0,3%.

Движение российского рубля тоже было незначительным.





Доллар к российскому рублю за неделю не изменился и остался вблизи 77,3 российского рубля.





А евро снизился с 91,5 до 91,3 российского рубля, или на 0,3%.





Белорусский рубль на прошлой неделе укрепился. Подешевели сразу все три иностранные валюты: евро чуть больше, а доллар российский рубль - немного меньше.





Доллар за неделю снизился на 0,43%, евро подешевел на 0,71%, а российский рубль снизился на 0,45%.





В результате валютная корзина подешевела на 0,5%. Это уже вторая неделя укрепления белорусского рубля к корзине.





Что в итоге?

На начавшейся неделе все иностранные валюты вновь могут подешеветь, но совсем незначительно.





Доллар может снизиться до 2,56 белорусского рубля.





Евро может подешеветь до 3,01 белорусского рубля.





А российский рубль может снизиться до 3,31 белорусского рубля за 100 российских.