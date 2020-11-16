Сколько и кому должен Минфин Беларуси и причем здесь девальвация









Отражением заимствований, которые раньше провел Минфин, является величина госдолга. На 1 октября госдолг Беларуси составил 56,9 млрд BYN.





Подавляющая часть белорусского госдолга (свыше 90%) номинирована в валюте. Поэтому можно пересчитать размер госдолга в свободно конвертируемую валюту — например, в доллары. К 1 октября госдолг достиг 21,5 млрд USD.





Госдолг бывает внешним и внутренним. Внешний госдолг Беларуси на 1 октября составил 17,6 млрд USD, внутренний — 3,9 млрд USD.





К сожалению, в случае с Беларусью практически не работает накопление внутреннего госдолга в национальной валюте. Порядка 86,7% внутренних обязательств Минфина — это доллары, евро и российские рубли.





Внутренний госдолг представлен облигациями Минфина. К 1 октября доля облигаций в долларах составила 50,5%, в евро — 36,2%, в российских рублях — около 0,05%. В пересчете на деньги Минфин Беларуси был должен 2,009 млрд USD, 1,231 млрд EUR и 162 млн RUB.





По облигациям в белорусских рублях Минфин накопил обязательства в размере 1,393 млрд BYN. Интересно, что в 2020 году государство разместило 3 выпуска ценных бумаг на общую сумму 300 млн BYN, а до этого был перерыв длиной в 2,5 года.





В сентябре замминистра финансов Андрей Белковец говорил, что Минфин не особо заинтересован в приращении госдолга в белорусских рублях. Во-первых, госдолг уже сформировался в валюте и из этого тупика Минфину трудно выйти. Во-вторых, у Минфина до недавнего времени был профицит бюджета и заимствования в рублях не требовались.





Да и в 2020 году Минфин, если верить чиновникам, обходится остатками профицитов прошлых лет. Зачем же тогда были выпущены облигации на 300 млн BYN?





В октябрьском номере журнала «Финансы, учет, аудит» сказано, что Минфин разместил летние облигации ради поддержки отраслей экономики. Деньги пошли аграриям, которые в свою очередь купили технику у машиностроителей и тем самым частично разгрузили склады.





Любая валюта девальвируется во времени. Поэтому полезно считать госдолг в относительном выражении — через отношение к ВВП.

На 1 октября госдолг Беларуси составил 35,3% ВВП.

Такого высокого соотношения госдолга и размера экономики не наблюдалось с 1 декабря 2018 года. Причиной возобновления роста является девальвация белорусского рубля. Так как госдолг преимущественно валютный, он опережает динамику ВВП.





Кроме прямого госдолга есть еще госгарантии. Международный валютный фонд и Всемирный банк включают эти гарантии в «расширенный» госдолг, так как по их расчетам вероятность исполнения гарантий очень высока.

Госдолг вместе с гарантиями составил на 1 октября 64,7 млрд BYN. По сравнению с ВВП такой госдолг достиг 40,1%.