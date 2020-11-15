Об этом свидетельствует новый обзор Белстата, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отмечается в Беларуси сегодня, 15 ноября.





Согласно обзору, 79,8% экспортируемой Беларусью сельхозпродукции уходит в Россию. На втором месте с показателем 4.4% экспорта - Казахстан. На третьем с долей 3,2% - Украина.





В Топ-5 стран-экспортеров белорусской сельхозпродукции также входит Китай (2,4%) и Литва (1,7%).





На остальные государства приходится 8,5% экспортных поставок, пишет thinktanks.by/





По данным Белстата, доля сельскохозяйственного производства в Беларуси составляет около 6% объема ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работает около 8% от общего количества занятых в экономике страны.





География поставок белорусской сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2019 году

(в % от общего объема экспортных поставок агропродовольственной продукции)



