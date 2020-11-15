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Почти 80 процентов всего сельскохозяйственного экспорта уходит в Россию

Диверсификация экспортных поставок, объявленная некогда Александром Лукашенко в качестве задачи для экономики, пока Беларуси только снится.

Об этом свидетельствует новый обзор Белстата, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отмечается в Беларуси сегодня, 15 ноября. 

Согласно обзору, 79,8% экспортируемой Беларусью сельхозпродукции уходит в Россию. На втором месте с показателем 4.4% экспорта - Казахстан. На третьем с долей 3,2% - Украина. 

В Топ-5 стран-экспортеров белорусской сельхозпродукции также входит Китай (2,4%) и Литва (1,7%).

На остальные государства приходится 8,5% экспортных поставок, пишет thinktanks.by/

По данным Белстата, доля сельскохозяйственного производства в Беларуси составляет около 6% объема ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работает около 8% от общего количества занятых в экономике страны.

География поставок белорусской сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2019 году
(в % от общего объема экспортных поставок агропродовольственной продукции)
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