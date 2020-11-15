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Власти обещают поднять зарплаты самым бедным бюджетникам, но ненамного

Власти собираются поднять соцработникам зарплаты с 1 января 2021 года. Это закреплено постановлением Минтруда №101 от 30 октября.


В Минтруда поясняют: этим постановлением предусмотрена новая стимулирующая выплата работникам сферы социального обслуживания. Надбавка будет составлять от 8 до 12% оклада, передает "Еврорадио".

Затронет это 34 тысячи белорусов: сотрудников домов-интернатов, центров социального обслуживания населения.

Кроме того, в следующем году власти планируют пересмотреть и базовую ставку, к которой привязана зарплата бюджетников. Благодаря этому шагу зарплаты соцработников вырастут в среднем от 35 до 130 рублей.

Сегодня социальные работники — одни из самых "бедных" бюджетников. Средняя зарплата до уплаты налогов составляет чуть более 700 рублей, после уплаты — немногим более 600 рублей. То есть в два раза меньше, чем пресловутые "по пятьсот".
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