+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Fitch Ratings: политический кризис ударит по экономике Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный» и подтвердило РДЭ на уровне «B».


В агентстве отмечают, что политическая ситуация в стране обнажила множенные экономические проблемы Беларуси, в числе которых низкие международные валютные резервы и слабый банковский сектор. Кроме того, в случае усиления политического кризиса, увеличится и давление на международные резервы, а также - отток вкладов. Это увеличит риски для макроэкономической и финансовой стабильности.

«В настоящее время диалога между оппозиционным движением и властью нет. Продолжаются массовые уличные акции протеста с требованиями отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. Предложенная президентом Лукашенко конституционная реформа как потенциальный механизм выхода из кризиса до сих пор отвергается оппозиционным движением», — констатируют аналитики, заявляя о сохранении возможности обострения политического кризиса.

В Fitch Ratings также отметили, что с начала года белорусский рубль обесценился на 18% (8% из которых пришлось на август), пандемия также ударила по экономике, а политический кризис неизменно приведет к дальнейшему обесцениванию нацвалюты страны.

Ранее рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси с негативным прогнозом. Эксперты полагают, что санкции Евросоюза, пандемия коронавируса и нестабильная ситуация внутри страны окажут пагубное влияние на экономику.
Белорусская деловая газета
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]