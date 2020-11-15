Fitch Ratings: политический кризис ударит по экономике Беларуси





В агентстве отмечают, что политическая ситуация в стране обнажила множенные экономические проблемы Беларуси, в числе которых низкие международные валютные резервы и слабый банковский сектор. Кроме того, в случае усиления политического кризиса, увеличится и давление на международные резервы, а также - отток вкладов. Это увеличит риски для макроэкономической и финансовой стабильности.





«В настоящее время диалога между оппозиционным движением и властью нет. Продолжаются массовые уличные акции протеста с требованиями отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. Предложенная президентом Лукашенко конституционная реформа как потенциальный механизм выхода из кризиса до сих пор отвергается оппозиционным движением», — констатируют аналитики, заявляя о сохранении возможности обострения политического кризиса.





В Fitch Ratings также отметили, что с начала года белорусский рубль обесценился на 18% (8% из которых пришлось на август), пандемия также ударила по экономике, а политический кризис неизменно приведет к дальнейшему обесцениванию нацвалюты страны.





Ранее рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси с негативным прогнозом. Эксперты полагают, что санкции Евросоюза, пандемия коронавируса и нестабильная ситуация внутри страны окажут пагубное влияние на экономику.