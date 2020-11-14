Декретный отпуск: в первый год платить больше, в третий — меньше?

Своим мнением по улучшению демографической ситуации в стране с корреспондентом агентства «Минск-Новости» поделилась директор Института управленческих кадров, кандидат экономических наук, доцент Анна Ящук.





— Вы занимаетесь вопросами демографии много лет, защитили кандидатскую диссертацию по семейной политике. Почему заинтересовались данной проблематикой?





— В последнее время наша республика, как и многие европейские страны, сталкивается с проблемой депопуляции. К сожалению, рождаемость у нас ниже смертности, ежегодно наблюдается убыль населения. Причины разные: вступление в репродуктивный возраст малочисленного поколения, рожденного в тяжелые 1990-е годы, тенденция к отложенному родительству, трансформация семейных ценностей и другие. Тема демографии сегодня весьма актуальна. Нам нужно укреплять позиции в плане численности населения, поскольку это связано с обеспеченностью трудовыми ресурсами, развитием экономики и многих других сфер жизни. Теоретически территория нашей страны может свободно разместить 20 млн человек, то есть практически в два раза больше, чем сейчас.





— Сколько детей должна рожать среднестатистическая белоруска, чтобы из нашего лексикона ушло понятие «демографический спад»?





— Необходимо, чтобы суммарный коэффициент рождаемости по стране составлял не менее 2,15. Говоря простым языком, в семье должно быть минимум двое детей. Если рассматривать риски, с которыми сталкивается человек на протяжении жизни, посмотреть показатели смертности, то в идеале рoдителям нужно вoспитать троих ребят. Поэтому политика государства нацелена сейчас на стимулирование и поддержку многодетных семей. Но, к сожалению, в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости вышел на уровень 1,38, что не обеспечивает даже простого воспроизводства населения в стране.





— Как бы вы оценили нынешние меры поддержки семей?





— Однозначно, у нас создана серьезная система защиты семей с детьми. Мы по праву гордимся тем, что смогли достичь минимальных показателей младенческой и материнской смертности. Оказывается большая социальная поддержка. Так, семьям с детьми выплачивается 11 видов госпособий. Декретный отпуск 3 года — самый продолжительный на постсоветском пространстве и не только. Многодетные семьи охвачены поистине всесторонней заботой.





— Какие другие способы стимулирования рождаемости может использовать государство?





— Очень важно выстраивать меры поддержки поступательно. Чтобы семьи становились многодетными, нужно обеспечивать необходимую помощь при рождении первого ребенка, затем еще более ощутимую при появлении второго, потом максимальную для третьего и последующих. Так сказать, двигаться по нарастающей. Мы идем по этому пути. Начиная со второго малыша увеличивается единовременное пособие в связи с рождением и ежемесячное по уходу за детьми до 3 лет. Принят указ о предоставлении льготного кредита на строительство жилья при появлении на свет второго ребенка. К сожалению, эта мера пока должным образом не работает. А ведь социологические исследования показывают, что основным тормозом в принятии решения об увеличении семьи является отсутствие жилья. Нужно обратить на это пристальное внимание.





На мой взгляд, следует сделать и другие шаги в поддержку однодетных и двухдетных семей. В частности, более точечно оказывать социальную помощь. Льготы на питание в детских садах и школе, оплату учебников и другие меры сейчас направлены в основном на многодетные семьи, но среди них немало людей довольно обеспеченных. В то же время есть одинокие родители с одним или двумя детьми, которые балансируют на грани своего дохода. Да, у нас предусмотрена адресная социальная помощь, но и точечные дополнительные меры тоже нужны.





Стоит подумать, как обеспечить семьям бóльшую доступность спортивных комплексов и социокультурных услуг. Допустим, ввести при посещении кинотеатров, театров, бассейнов, спортивных залов, парков развлечений семейные абонементы. Не важно, пришла на сеанс мама с одним ребенком или пара с тремя — для всех рoдителей с детьми должна предоставляться скидка.





— В нашем трудовом законодательстве, коллективных договорах появляется всё больше дополнительных мер поддержки родителей. Что следует еще предпринять?





— Считаю, стоило бы прописать для сотрудников, имеющих детей, право выбора графика работы. Чтобы там, где это возможно, сделать его для родителя более гибким. Следует развивать систему надомного труда, проще говоря, дистанционку. Где-то перейти на сдельную форму оплаты — платить за выполненную работу, а не за 8 часов. Это позволит избежать того, чего боятся не решающиеся заводить детей молодые люди, — не иметь возможности реализовать себя и в родительстве, и в профессии.





А еще не хватает гибкости в режиме работы наших детских садов. Делайте что хотите, но в 6 часов вечера ребенка заберите — это неправильный подход. Нужно подумать и о родителях, трудовой график которых не вписывается в такие рамки.





— Периодически обсуждается вопрос о том, что 3 года декретного отпуска — слишком большой период. В то же время недавно появилась информация, что в Беларуси собирается регистрироваться новая политическая партия, в числе программных положений которой значится увеличение этого периода до 4 лет. Ваше мнение по этому поводу?





— Считаю, ни увеличивать, ни сокращать данный отпуск не надо. Но стоит рассмотреть возможность дифференцировать пособия по уходу за детьми в течение 3 лет. То есть платить не одинаково 3 года, а, скажем, в самый затратный первый год пособие будет больше, во второй — поменьше, в третий — еще меньше. Дополнительных средств из бюджета выделять не придется, просто перераспределить те, что предусматриваются на весь период. К слову, по статистике, третий год в декретном отпуске находятся не более 30 % родителей, остальные уже выходят на работу. Так что для основной массы новый подход выгоден.





— Надо ли предлагать допoлнительные бoнусы для многодетных семей? Например, расширив перечень направлений для размораживания семейного капитала — есть идея добавить в него покупку автомобиля отечественного производства, ремонт квартиры…





— Думаю, для данной категории делается достаточно. Не надо переходить ту грань, за которой начинаются иждивенческие настроения. Что касается тех трех направлений, по которым с 1 января 2020 г. разрешено досрочно распоряжаться семейным капиталом, то они обозначены не просто так, а на основании мониторинга главных потребностей многодетных семей. Средства можно потратить на