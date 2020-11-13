Соглашение предприятия заключили 2 ноября. Копия договора № 57−2 о временном переводе кадров к другому нанимателю попала в редакцию Hrodna.life.





В документе указаны фамилии восьми сотрудников. Они будут работать в цехах «Карбамид-4», «Карбамид-2», «Олеум», «ЦРОЭ», «Сульфат аммония», «АКиКАС». Среди специальностей — аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции, машинист паровых турбин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист насосных установок, инженер-технолог, два аппаратчика сушки, аппаратчик дозирования КАС.





При этом аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции третьего разряда на «Гомельском химическом заводе» на «Гродно Азот» стал аппаратчиков четвертого разряда. Мастер смены пришел на должность инженера-технолога «Карбамид-2».

Надбавка — 2500 рублей

Оклад переведенного на «Гродно Азот» машиниста насосных установок «Карбамида-4» — 1230 рублей, учитывая повышение оклада на 300% и другие повышения, говорится в приложении 13 к приказу генерального директора ОАО «Гродно Азот». Надбавка за сложность и напряженность работы составила 2 510 рублей. Также зарплата включает премию.





«Гродно Азот» обязан возместить Гомельскому химическому заводу затраты за период временного перевода сотрудников. Кроме прочего, сотрудников обеспечат жильем и питанием.





По информации источника Hrodna.life, двух работников уже отозвали обратно.





В пресс-службе «Гродно Азот» Hrodna.life сообщили, что такого документа в пресс-службе нет и попросили сделать письменный запрос. Заместитель директора по идеологической работе и кадрам «Гомельского химического завода» не снял трубку.

Зарплаты рабочим, как у начальников

Документ действительно составили на «Гродно Азот», подтвердил Hrodna.life бывший сотрудник отделе кадров предприятия. Увеличение оклада на 300% допустимое, но раньше допускалось только для руководящего состава. В указанном же документе перечислены рабочие специальности. Должности работников «Гомельского химического завода» соответствуют заменяемым на «Гродно Азот», рассказал источник Hrodna.life. Согласно правилам, их подготовка должна была занять от трех до шести месяцев при соответствующем образовании.





— Данные сотрудники никак не могут работать на должностях, на которые их перевели, просто никак. Особенно до 31.12.2020. <…> Надбавка за сложность в 2500… У нас такие зарплаты у начальников цехов, наверное. Какому-то машинисту такую надбавку — космос просто, — сказал работник «Гродно Азот» со стажем свыше 10 лет.

Кто еще заменяет гродненцев?

Замену работникам «Гродно Азота», которые в стачке, искали на Гомельском химзаводе, на «Могилевхимволокне» и на «Нафтане». По сведениям стачкома, администрация обращалась и к бывшим работникам предприятия.





2 ноября новополоцкий «Нафтан» направил специалистов на «Гродно Азот». По информации Hrodna.life, 2 ноября сотрудники, которые сменяют бастующих на «Гродно Азот», заселились в санаторий «Жемчужина», который принадлежит сервисному унитарному предприятию «АзотСервис». Количество — 30−40 человек. На «Гродно Азот» Hrodna.life количество прибывших сотрудников не назвали и попросили сделать письменный запрос. Источник Hrodna.life сообщил, что сейчас территория «Жемчужины» и выход к Неману возле нее закрыты.





Ранее в стачкоме высказывали опасение, что из-за нехватки квалифицированных работников могут появится проблемы в работе предприятия и в случае аварийной ситуации.