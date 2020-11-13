Увидело свет постановление Совмина «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании».

В документе, за подписью премьер-министра Романа Головченко написано:

"В целях привлечения в 2020–2022 годах внешнего государственного займа Фонда международного развития ОПЕК в размере 20 млн. долларов США сроком на 18 лет для финансирования мероприятий в сфере здравоохранения Совет Министров Республики Беларусь постановляет:

Одобрить проект Кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК (Программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения, этап I) (далее – Кредитное соглашение) в качестве основы для проведения переговоров".

Уполномоченным органом для проведения переговоров обозначен Минфин страны.