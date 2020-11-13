Раньше - карьера, теперь - страх. Добкин о релокации сотрудников EPAM

Аркадий Добкин рассказал Глава компаниирассказал dev.by, почему выбор пал на эти страны и по каким причинам айтишники уезжают из Беларуси.





Коротко

Программа релокации заработала в компании 10+ лет назад. Сегодня в EPAM открыто 2000+ позиций в 20+ странах мира, они могут быть закрыты в том числе за счёт внутреннего перемещения сотрудников.





Из около 40 тысяч сотрудников ЕРАМ по всему миру в Беларуси сегодня работает почти 12 тысяч. Интерес к программе релокации среди них стал намного выше по сравнению с прошлыми годами. Приток специалистов в страну извне почти прекратился.





Основные причины релокации белорусов 4-5 месяцев назад: желание увидеть мир, получить новый опыт, повысить квалификацию, продвинуться в карьере. Сегодня: аресты и задержания без обоснованных причин, постоянно нарастающий уровень страха за себя, родных, сограждан.





ЕРАМ продолжит развивать свои офисы в Беларуси, инвестировать в подготовку специалистов, поддерживать сотрудников, помогать медикам в борьбе с эпидемией.





Пока это возможно.





Офисы в Грузии и Литве — это давно запланированные этапы развития бизнеса, первые шаги были сделаны ещё в 2019-м. Обе страны работают над комфортными условими для ИТ-бизнеса, правительства сами инициировали контакты с EPAM.





О программе релокации в EPAM

Прежде всего стоит заметить, что формальная программа релокации (подобные существуют в абсолютном большинстве крупных международных компаний) была создана в EPAM более десяти лет назад.





Приблизительно с тех пор, как количество сотрудников превысило несколько тысяч человек, и появились крупные офисы в разных странах мира. Эта программа активно развивалась с ростом компании.





Сегодня, например, у нас открыто более 2000 позиций в более чем 20 странах мира. Многие из них могут быть заполнены в том числе и за счёт внутреннего перемещения сотрудников по программе релокации.





В некоторых странах какие-то из этих позиций также открыты для граждан других государств, даже если они на данный момент не работают в EPAM. В обоих случаях для участников программы мы берём на себя определённые расходы на переезд (могут варьироваться в конкретных ситуациях) и оказываем другую необходимую помощь для более быстрой адаптации на новом месте.





Деталей и нюансов много, и всеми этими деталями занимаются специальные подразделения ЕРАМ по всему миру.









О причинах релокации и влиянии на неё последних событий

Самые частые причины релокации вполне очевидны — это желание увидеть мир, получить опыт проживания в другой стране и, естественно, возможность повысить квалификацию и продвинуться в карьере.





За последние годы в программе по всему миру приняли участие многие тысячи сотрудников компании и, в дополнение к этому, несколько тысяч новых специалистов присоединились к EPAM, приехав из других стран.





К примеру, только в белорусское подразделение за три-четыре года приехала почти тысяча иностранцев, включая около 200 специалистов из офисов компании в других странах.





Так всё было ещё 4-5 месяцев назад. Сегодня ситуация совершенно другая, как и основные причины для переезда.





Теперь наиболее частые причины — это продолжающиеся аресты и задержания без обоснованных причин и постоянно нарастающий уровень страха.





Большинство сотрудников не чувствует себя в безопасности и опасается за родных, коллег и друзей. За своих врачей и учителей своих детей. Теперь ещё и за самих детей — школьников и студентов. А если они оказались за границей, то без очевидной ещё вчера возможности вернуться домой.





В дополнение ко всему накладывается и ситуация с COVID.





Из около 40 тысяч сотрудников ЕРАМ по всему миру в Беларуси сегодня работает почти 12 тысяч. По результатам наших внутренних опросов совершенно очевидно, что интерес к программе релокации среди них стал намного выше по сравнению с прошлыми годами, в то время как приток специалистов в страну извне практически совсем прекратился. Печальные прогнозы, к сожалению, начинают превращаться в реальность.





В этой ситуации, несмотря ни на что, ЕРАМ планирует продолжать развивать свои офисы в Беларуси и инвестировать в программы подготовки и переподготовки специалистов. Мы также продолжим оказывать помощь медицинским учреждениям в борьбе с эпидемией. И мы будем всё это делать до тех пор, пока это будет иметь смысл и будет возможно делать.





В отношении наших сотрудников — мы поддерживали и будем поддерживать их всеми возможными легальными способами, которые нам будут доступны. Включая и их переезд в рамках наших специальных программ. На месяц, на год или, к сожалению, навсегда, если они вынуждены будут принять такое решение. В будущем, если возникнет желание вернуться домой, мы также сделаем всё, чтобы помочь превратить это в реальность.





В общем, мы будем делать все возможное, чтобы не потерять доверие сотрудников, клиентов и инвесторов и поддерживать тот уровень репутации, которую мы заработали и для себя, и для Беларуси за последние двадцать с лишним лет. И мы очень надеемся, что имя ЕРАМ всегда будет ассоциироваться в ИТ мире с Беларусью. Несмотря ни на что.





О новых офисах в Литве и Грузии

Сегодня у ЕРАМ есть офисы более, чем в 30 странах мира. Только за третий квартал мы увеличили количество сотрудников на полторы тысячи человек. В четвертом планируем увеличить еще на две.





В 2019 году у нас появились подразделения в Испании и Узбекистане. Поэтому открытие офисов в Грузии и Литве, так же как и других городах и странах Европы, Латинской Америки и Азии — это давно запланированные шаги по развитию бизнеса компании.





Конкретные инициативы в Грузии и Литве были начаты ещё в 2019-м. В последние годы обе страны предпринимают значительные усилия, чтобы создать комфортные условия для ведения бизнеса в сфере ИТ.





Правительства этих стран на достаточно высоком уровне инициировали первые контакты с нами, чтобы, с одной стороны, поделиться информацией о своих планах в отношении ИТ, а с другой — лучше понять критерии, на основании которых ЕРАМ принимает решения по открытию офисов и развитию соответствующей экосистемы в новых для нас странах.





В результате ещё в конце прошлого года в Грузии мы запустили программу обучения студентов, аналогичную тем, которые существуют у нас в Беларуси, Украине и многих других странах. Сейчас планируем разворачивать эти программы и в Литве. Какое-то количество позиций из тех двух тысяч, о которых упоминал выше, уже открыты в Тбилиси и Вильнюсе.









Грузия — это гостеприимная страна с интересной культурой и замечательной природой, достаточно распространёнными английским и русским языками. Она может оказаться полезной альтернативой для тех, кто решил переехать. Как я уже говорил, мы рассчитываем на локальный талант и будем помогать в его развитии.