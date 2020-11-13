Об этом финансовый консультант Михаил Грачев рассказал в комментарии Myfin.by





- По итогам октября годовая инфляция выросла, хотя и незначительно — до 6,2%. Как указывает белорусская статистика, в большей степени это связано с ростом стоимости непродовольственных товаров, и в этой категории именно группа импортируемых товаров дала этот прирост.





Объясняется это курсовыми изменениями белорусского рубля, которые происходили в августе-сентябре. В итоге это отразилось и на октябрьских показателях.





Но стоимость валютной корзины Нацбанка в октябре немного снизилась. В частности, курс доллара США скорректировался, как мы и прогнозировали.





Первая декада ноября показывает, что с начала месяца курс доллара США снизился на 2-2,5%. На торгах 12 ноября был зафиксирован курс 2,5680 белорусского рубля за 1 доллар. С начала месяца изменение доллара составило «минус» 2,55%.





И, на мой взгляд, основной повод для укрепления белорусского рубля — это все-таки монетарная политика Национального банка. Она остается нейтральной.





Ставку рефинансирования 11 ноября Нацбанк оставил на текущем уровне — 7,75%. И в комментариях председателя правления Нацбанка Павла Каллаура прозвучало, что текущая денежно-кредитная политика сохраняет нейтральный статус, не меняясь ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения.





Но смягчение у нас сейчас происходит именно путем изменения валютного курса. И в этом смысле действия Нацбанка отвечают текущей ситуации.

К сожалению, в экономике пока не наблюдается причин для оптимизма.

И это касается не только Беларуси, а всего Евразийского союза и стран так называемой дальней дуги — Евросоюза, стран Азии, да и в целом мирового экономического пространства.





В мире развивается вторая волна коронавируса, которая негативно сказывается на мировой экономике и белорусской в частности. Эта проблема может разрешиться, возможно, в течение ближайших двух-трех месяцев.





Почему? В начале этой недели две крупные фармацевтические компании (американская и европейская) Pfizer и BioNТech объявили, что у них на 90% готова вакцина от коронавируса. Российская Федерация еще раньше заявила о создании своей вакцины и уже практически готова приступить к промышленному выпуску.





И по мере того как препараты начнут поступать на мировые рынки и мировое сообщество будет бороться с пандемией — может произойти разворот экономик в положительную сторону.





Мировая экономика начнет восстанавливаться — будет расти спрос, увеличиваться потребление. Реальный сектор начнет генерировать прибыль, которая будет дальше вливаться в мировую экономику.





Пока это не произойдет, негативные факторы будут доминировать на внешних рынках и на внутреннем белорусском. Хотя наша промышленность работает, в Беларуси не вводился жесткий карантин. Но это работа в основном на склад, пока не откроются рынки, на которые все эти товары смогут выйти. Если мировая экономика начнет набирать обороты, рынки будут оживать, и вся эта продукция, возможно, будет востребована.





Пока что ситуация с пандемией в том же Евросоюзе далека от того, чтобы хотя бы выйти на какое-то плато. Я знаю это в том числе из общения с коллегами, например, из Франции, Германии.





В первой половине года в марте-апреле заболеваемость во многих странах росла, в мае была какая-то стабилизация и после этого был резкий спад. Сейчас же, на второй волне пандемии, все показатели в США, Евросоюзе, в России и в целом в мире пока что идут вверх.









Что в итоге?

Пока что усилия Нацбанка Беларуси направлены на сдерживание денежной массы — недопущение того, чтобы в оборот вводились какие-то необеспеченные средства.





Что касается обменного курса, можно сказать, здесь по итогу выйдет «плюс на минус». С учетом «поведения» мировой экономики и усилий Нацбанка, пока у нас не будет предпосылок для серьезного роста обменного курса или наоборот его смягчения. С большой долей вероятности он будет находиться на текущих значениях - до конца ноября и в целом этого года.





По поводу инфляции по итогам года - скорее всего, инфляция останется на тех же уровнях, что и сейчас — 6,2%. Может быть, в ноябре- декабре она немного снизится. Нацбанк надеется, что можно будет удержать ее на уровне 6%.





На самом деле эти 0,1%- 02% не столь важны. Очевидно, что не будет инфляционного показателя в двухзначных цифрах. Но и снижения до 5-5,5% тоже не будет.





Вероятнее всего, инфляция останется в районе 6-6,2%. Это изменение к целевому показателю не так существенно. Важно другое: когда появятся признаки экономического роста, тогда и инфляция будет снижаться, и курс может стабилизироваться.