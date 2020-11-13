В Гонконге в 2003 году разразилась эпидемия атипичной пневмонии – одной из форм коронавирусной инфекции. Гонконгцы считали меры борьбы, принятые властями Китая, недостаточными и подозревали их в замалчивании реальных фактов. Люди взяли спасение себя в свои руки. Тогда на полуострове случился подъем гражданской солидарности и взаимопомощи. Жители стали носить маски, а слова китайской администрации об их бесполезности воспринимали как пособничество распространению инфекции.





Тенденции, зародившиеся тогда, вылились в итоге в масштабные протесты против китайских властей в 2019 году, в результате которых удалось отбить посягательства на автономию города. Многие с тех пор начали говорить о формировании гонконгской нации.

Богатство, которое мы уже приобрели

Вышеописанная картина белорусам до боли знакома. Несмотря на огромные жертвы, и в Гонконге, и в Беларуси борьба с общей угрозой принесла обществу недооцененное многими богатство – бурный рост социального капитала.





Солидарность, доверие незнакомым людям, объединение со знакомыми ради совместных дел, участие в политической жизни – все то, чего у нас не было еще полгода назад, и называется в науке «социальным капиталом».





Почему «капитал»? Потому что он приносит ощутимый экономический эффект в виде снижения транзакционных издержек: проще совершать сделки с людьми, которым ты доверяешь. Также социальный капитал повышает уровень жизни благодаря гражданскому контролю, который принуждает государство к более эффективному выполнению своих функций.

Делать самим или заставить работать государство?

В Беларуси и в Гонконге процесс наработки социального капитала был вынужденным – после того, как общество осознало, что положиться на государство в некоторых вопросах нельзя. И в нашем случае борьба с эпидемией – далеко не единственное дело, которое провалило правительство.





Так, одна из основных функций государства – это социальная защита населения, на которую могут рассчитывать уволенные, заболевшие, попавшие в беду люди. Сегодня в Беларуси государство не просто перестало справляться с ролью защитника, оно стало источником социальных рисков: потери работы, потери здоровья, неравного доступа к высшему образованию и так далее. Для защиты людей от государственного произвола, белорусам пришлось самим создавать свой Собес в виде фонда BY_help и Центр занятости – в виде Bysol, а также объединяться в социальных сетях для организации взаимопомощи.





Впрочем, социологи не всегда положительно оценивают рост социального капитала, когда он происходит вынужденно, из-за невозможности положиться на государство. Перебрасывание на плечи общества важнейших государственных функций ведет к еще большей деградации госаппарата. Об этом в своей книге говорит ведущий российский исследователь темы социального капитала Леонид Полищук, профессор Высшей школы экономики.





По мнению теоретиков, социальный капитал нужно использовать на то, чтобы добиваться от государства добросовестного исполнения его функций, а не просто делать вместо него его работу. Так, одна из глав книги Леонида Полищука имеет говорящее название «Митинги или субботники?». По его словам, когда местное сообщество строит мост через реку, на который у городского муниципалитета не хватило денег, это, кроме позитивных, имеет некоторые негативные последствия. Укрепляется система, при которой властям сходит с рук невыполнение их прямых обязанностей. А силы местных сообществ лучше бы направить на смену неэффективной власти, чем выполнение работы вместо нее.

Научная теория предсказывает нам победу

Отметим, что белорусы (будучи невероятными) отлично справляются и с субботниками, объединяясь для решения общих проблем, и с митингами, предъявляя государству претензию в некачественной работе. Пусть последнее на практике дается не так просто, как в рассуждениях теоретиков.





Но надежду дает тот факт, что в нашем обществе теперь есть необходимое условие, при котором социальный капитал работает на повышение благополучия, а не на консервирование неэффективности. Это гражданская культура. Леонид Полищук измеряет ее через участие в выборах и политических акциях, членство в партиях, общественных движениях и ассоциациях, готовность защищать свои права в суде. При ее отсутствии социальный капитал бесполезен. А при наличии – работает на установление эффективного, подотчетного гражданам правительства.





Будем считать, что скорое установление такого правительства в Беларуси – это факт, вытекающий из научной теории.

Белорусы, за несколько месяцев обретшие зрелый социальный капитал и гражданскую культуру, уже не позволят сфальсифицировать ни одни выборы. И это касается не только президентских, но и парламентских, местных. Белорусы будут требовать от любого нового правительства полного отчета, не позволяя в тайне принимать решения в угоду чьим-то корыстным интересам. Поэтому страхи многих сторонников «стабильности», что вместо Лукашенко придут какие-то проходимцы и станет еще хуже, не обоснованы: власть теперь принадлежит народу, кто бы формально ни возглавлял страну.

И повторения той жуткой истории, когда руководство страной было передано в одни руки, белорусы уже не допустят.



