Об этом рассказал вице-президент российского «Атомстройэкспорта» (подразделение «Росатома») и глава строительства БелАЭС Виталий Полянин.





«В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний: реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот», — заявил он в интервью «Коммерсанту».





По его словам, ситуация не является неординарной, радиационный фон на объекте не изменился, а подобные инциденты уже случались на российских АЭС. Наиболее вероятной причиной случившегося Полянин назвал качество иностранного оборудования.





Фото: пресс-служба "Росатома"





«Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна «Росэнергоатом». Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели», — сказал он.





Полянин отметил, что инцидент не окажет влияния на график производимых работ. Планируемый срок передачи белорусской стороне первого энергоблока — первый квартал 2021 года.





Как сообщал Телеграф, БелАЭС была торжественно открыта 7 ноября.





В понедельник, 9 ноября, утром в Сети появилась информация о том, что в воскресенье первый блок Белорусской АЭС, которую официально открыли накануне. перестал вырабатывать мощность, турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.



