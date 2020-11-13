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Работник «Беларуськалия»: Отказ от работы на режим - это самое малое, что я могу сделать

Еще один солигорский шахтер присоединился к стачке.

Очередной работник «Беларуськалия» присоединился к стачке. Об этом сообщает стачком ОАО «Беларуськалий»:

«Я, Махров Александр Васильевич, электрослесарь, подземный ПУВРКТ 445м 2РУ, присоединился 13 ноября к стачке, так как возмущен беззаконием, творимым в нашей стране. Отказ от работы на режим - это самое малое, что я могу сделать, чтобы предотвратить тот ужас, что сейчас творится», - заявил рабочий.
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