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Чтобы заработать на iPhone 12, белорус должен трудиться 75,3 дня

Исходя из средней зарплаты, жители Швейцарии, США и Австралии могут заработать на новый iPhone за 4,4 , 6,1 и 6,6 дня соответственно.

Среднестатистическому белорусы для этого нужно 75,3 дня.

Аналитики Picodi.com сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям того или иного государства, чтобы заработать на новый флагман от Apple.
В Беларуси iPhone 12 Pro в версии 128 GB стоит 3 899 р. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников, пишет thinktanks.by
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