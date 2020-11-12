Чтобы заработать на iPhone 12, белорус должен трудиться 75,3 дня

Среднестатистическому белорусы для этого нужно 75,3 дня.





Аналитики Picodi.com сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям того или иного государства, чтобы заработать на новый флагман от Apple.

В Беларуси iPhone 12 Pro в версии 128 GB стоит 3 899 р. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников, пишет thinktanks.by







