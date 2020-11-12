Риэлтеры устали биться головой о стену. После дна – только рост

Месяц назад писала о том, что рынок недвижимости впал в сентябре в ступор из-за того, что происходит в стране. Теперь понятно, что в сентябре мы были чуть ли не в высокой точке синусоиды Каца, и третий месяц движемся вниз, к тотальной депрессии.





Статистика реальных сделок НКА показывает: если сентябрь был провальный (720 сделок, примерно 65% от нормы), то октябрь (по нему еще нет конечной цифры, но предварительные хуже сентябрьских) – вообще пробил дно. И цифры по сделкам в первую треть ноября не лучше октябрьских.





В общем, в депрессии покупатели ничем не интересуются. В состоянии оцепенения продавцы. Квартир на продажу выставлено больше 10 тысяч (это рекордные цифры), но ценник от пиковых в этом году значений просел всего на 130 долларов за квадратный метр. Средний сейчас, по данным портала Realt.by, $1347 за квадратный метр.





Продавцы очень инертны, на что надеются – загадка. Риэлтеры устали биться головой о стену, объясняя, что покупатель с деньгами – редкость и нужно соглашаться на торг, шанса продать по докризисным ценам в ближайшие пару лет не будет. Им не вярят, а зря.

Как будут падать цены: версия риэлтеров

В риэлтерской среде еще жива надежда, что покупатели просто затаились и ждут, когда будет «метр по тысяче». Вероятнее всего, к весне. И тогда партизанские отряды отложенного спроса выйдут из леса оцепенения, и рынок оживет. Это мнение имеет право на жизнь – на руках у белорусов – больше полутора миллиардов долларов, снятых в последние месяцы с депозитов, и еще порядка 6 миллиардов в банках. И потребность в жилье, опять же, есть.





В этом оптимистичном сценарии при метре «по тысяче» до докризисного уровня восстанавливается объем сделок. Но кратковременно, поскольку количество ожидающих этого ценника ограничено. Ну а дальше цена будет зависеть от экономики и доходов населения.





Увы, этот оптимистичный сценарий не учитывает основного фактора, парализовавшего рынок – политическую ситуацию.





Усиление репрессий в последние недели, уголовные дела за участие в мирных акциях протеста, более тысячи задержанных в прошлое воскресенье, новые пытки не добавляют оптимизма тем, кто думает о жилье. Статистики нет, но и без нее понятно, что с каждым днем костяк потенциальных покупателей тает. Такими темпами к весне практически все, у кого есть деньги или квалификация, позволяющая их зарабатывать, будут или в тюрьме, или под следствием, или за границей.





И да, цены в Минске упадут. Если вы не верите, что жилье может стоить ниже тысячи долларов, просто изучите эту картинку. В регионах себестоимость строительства его не многим ниже, но цены продажи уже «сильно другие».





Уезжающим семьям нужно будет либо закрыть квартиру на ключ и отключить свет-газ-воду до возвращения, либо продать свою недвижимость в принципе, по той цене, по которой возьмут остающиеся. А остаются силовики, чиновники, пенсионеры, смирившиеся с ситуацией квалифицированные кадры и не интересные соседним странам неквалифицированные.





Пенсионеры жильем в большинстве своем обеспечены, чиновники и силовики получат возможность улучшить жилищные условия с минимальными вложениями, доходы у остальных, как и полагается в странах с крепкой диктатурой, будут на уровне прокорма – не до фантазий о просторных апартаментах в скандинавском стиле.





В этом худшем сценарии печальна участь не только ЖК «Маяк Минска», но других крупных проектов. Нет дольщиков – нет денег на стройку. Нет стройки – не нужны строители. Растет безработица – падают доходы торговли и обслуживания, минимизируются поступления в бюджет, из которого финансируют здравоохранение и образование, весь бюджет тратится на тех, кто «поддерживает порядок». В общем, уверенными темпами движемся к катастрофе, при которой выживающим не до недвижимости в принципе.

А если «Можам! Пераможам!»?

Хочется верить в позитивный сценарий. Что раньше, чем случится катастрофа, начнут работать законы. Этого окажется достаточно, чтобы пребывавшие на низком старте отказались от идеи отъезда и вернулись на рынок.





В совсем позитивном сценарии дружественные страны подсобят экономике инвестициями и эффективными идеями по быстрому восстановлению. Айтишников вернут, и им, и бизнесу дадут зеленый свет. Застройщиков спасут те, кто верит в светлые перспективы страны.





При позитивном сценарии цена квадратного метра все равно снизится (объективно экономика и доходы большинства населения просядут, оптимизма для восстановления не достаточно, нужно время), но не до уровня 1 метр = средняя зарплата по Минску. Метр «поддержит» отложенный спрос и вера в светлое будущее. И инвесторы, которые понимают, что после дна – только рост.







