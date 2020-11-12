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EPAM Systems снова в списке "100 самых быстрорастущих компаний мира"

EPAM Systems, ведущий мировой поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, второй год подряд включена в список «100 самых быстрорастущих компаний мира» по версии журнала Fortune.

EPAM заняла 21-е место в рейтинге, поднявшись на 50 позиций по сравнению с предыдущим годом.

В список Fortune 100 входят публичные компании, которые оцениваются по сумме таких показателей, как совокупный годовой доход, рост выручки и прибыль на акцию за последние три года. За год EPAM увеличила доход практически в два раза, значительно расширив свое присутствие по всему миру: компания работает на рынках 35 стран.

Президент EPAM Аркадий Добкин считает, что  оказаться представленными в Fortune и в третий раз — это  «наилучшие подтверждение стратегии последовательного преобразования компании в полноценного партнера для клиентов, способного строить сложные цифровые платформы от идеи до внедрения».
Источник: officelife
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