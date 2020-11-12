+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Девальвация продолжается - доллар и евро снова пошли в рост

На торгах в четверг белорусскому рублю удалось подорожать к корзине валют на 0,17% - рост доллара и евро был компенсирован существенным снижением российского рубля. А с начала месяца стоимость корзины валют упала на 1,08%.

Курс доллара вырос на 0,0129 BYN до 2,5680 BYN/USD, прервав серию из семи снижений подряд и покинув минимум за 15 дней.

Курс евро поднялся на 0,0063 BYN до 3,0247 BYN/EUR. Евро тоже покинул минимум за 15 дней.

Курс российского рубля обвалился на 0,0227 BYN до 3,3319 BYN/100 RUB и покинул максимум за 35 дней, опустившись сразу до минимума за 9 дней.

Центробанк России

На торгах Московской биржи российский рубль сегодня существенно девальвируется к доллару и евро.

Банк России принял решение повысить официальный курс доллара сразу на 91 копейку до 77,1148 российских рублей, официальный курс евро на завтра вырос на 76 копеек до 90,8104 российских рублей. 
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]