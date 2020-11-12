Девальвация продолжается - доллар и евро снова пошли в рост
На торгах в четверг белорусскому рублю удалось подорожать к корзине валют на 0,17% - рост доллара и евро был компенсирован существенным снижением российского рубля. А с начала месяца стоимость корзины валют упала на 1,08%.
Курс доллара вырос на 0,0129 BYN до 2,5680 BYN/USD, прервав серию из семи снижений подряд и покинув минимум за 15 дней.
Курс евро поднялся на 0,0063 BYN до 3,0247 BYN/EUR. Евро тоже покинул минимум за 15 дней.
Курс российского рубля обвалился на 0,0227 BYN до 3,3319 BYN/100 RUB и покинул максимум за 35 дней, опустившись сразу до минимума за 9 дней.
Центробанк России
На торгах Московской биржи российский рубль сегодня существенно девальвируется к доллару и евро.
Банк России принял решение повысить официальный курс доллара сразу на 91 копейку до 77,1148 российских рублей, официальный курс евро на завтра вырос на 76 копеек до 90,8104 российских рублей.
Источник: select.by
13:54 12/11/2020
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