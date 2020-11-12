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Авиакомпания "Орша Эйр" признана банкротом

Экономический суд Витебской области признал унитарное предприятие по оказанию услуг «Авиакомпания «Орша Эйр» банкротом и начал ее ликвидацию.

Срок ликвидации установлен до 1 мая 2021 года. За этот период антикризисному управляющему предстоит удовлетворить требования девяти кредиторов на общую сумму почти 600 тыс. рублей. При этом 90% задолженности приходится на ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» и ПАО «Мотор Сич».

По оценке антикризисного управляющего ООО «ВитЮрком», должник устойчиво неплатежеспособен и не располагает имуществом, достаточным для погашения долга. Наиболее ликвидное его имущество — это четыре вертолета «Ми-2».

Дело о банкротстве открыто судом в августе 2020 года по инициативе должника. С 2019 года предприятие ликвидируется по решению собственника.

Напомним, что «Авиакомпания «Орша Эйр» создана в 2013 году на базе ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» и является его дочерней структурой.

Предполагалось, что авиакомпания будет демонстрировать технику авиаремонтного завода, показывать новые вертолеты в разных странах мира. Парк техники авиакомпании первоначально включал в себя пять вертолетов.
Источник: officelife
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