От коронавируса умер банкир Василий Швед

Данную информацию TUT.BY подтвердили в банке.





Официальная причина смерти — осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.





Василий Швед родился 10 июня 1960 года в поселке Лынтупы Поставского района Витебской области. Окончил Новосибирское высшее командное военно-политическое общевойсковое училище; Военный университет; Белорусский государственный экономический университет.





После окончания службы в Вооруженных силах в 1995 году стал ведущим экспертом службы режима и безопасности Акционерного коммерческого банка внешнеэкономической деятельности Беларуси.





Затем работал в Нацбанке, Банке международной торговли и инвестиций, частной компании «Солпол». С 2005 по 2012 годы был заместителем председателя правления «Белагропромбанка».





В феврале 2013 года откликнулся на предложение Сергея Румаса и стал его заместителем в Банке развития. Курировал деятельность управлений по работе с персоналом и информационных технологий, а также филиалов банка.









Напомним, накануне стало известно, что на аппарате ИВЛ умер Валерий Шумский – № 13 в рейтинге белорусских бизнесменов. Известному нефтянику и легенде автомобильного бизнеса было 60 лет.



