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От коронавируса умер банкир Василий Швед

На 61-м году умер зампред правления Банка развития. У него был коронавирус.

От коронавируса умер банкир Василий Швед
Данную информацию TUT.BY подтвердили в банке.

Официальная причина смерти — осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Василий Швед родился 10 июня 1960 года в поселке Лынтупы Поставского района Витебской области. Окончил Новосибирское высшее командное военно-политическое общевойсковое училище; Военный университет; Белорусский государственный экономический университет.

После окончания службы в Вооруженных силах в 1995 году стал ведущим экспертом службы режима и безопасности Акционерного коммерческого банка внешнеэкономической деятельности Беларуси. 

Затем работал в Нацбанке, Банке международной торговли и инвестиций, частной компании «Солпол». С 2005 по 2012 годы был заместителем председателя правления «Белагропромбанка».

В феврале 2013 года откликнулся на предложение Сергея Румаса и стал его заместителем в Банке развития. Курировал деятельность управлений по работе с персоналом и информационных технологий, а также филиалов банка.


Напомним, накануне стало известно, что на аппарате ИВЛ умер Валерий Шумский – № 13 в рейтинге белорусских бизнесменов. Известному нефтянику и легенде автомобильного бизнеса было 60 лет.

Тем временем сегодня в Минске введен масочный режим. Ранее такой режим был введен в Гомельской области, в ряде городов и районов других областей страны, а в Бресте с полуночи действует карантин.
"Белорусский партизан"
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