Такого мнения придерживается руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. Специально для Myfin.by он прокомментировал сегодняшние заявления Председателя правления Национально банка Беларуси.





Что произошло?

11 ноября прошло заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, на котором было принято решение о сохранении на текущем уровне ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям регулирования ликвидности Национального банка. Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.





О том, как Нацбанк видит ситуацию на финансовом рынке страны и мира (сейчас и в перспективе) рассказал на прошедшем после заседания брифинге Председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Он поведал о факторах, которые принимались во внимание, а также сделал ряд прогнозов.





Оптимизм кота Леопольда

Павел Каллаур заявил, что«Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать».





По мнению Ярослава Романчука он «пытается быть корректным и сеять спокойствие и стабильность, руководителем, который держит все под контролем».





– Данные внешней торговли, платежного баланса, финансового состояния предприятий, растущий дефицит бюджета, траты правительства на обслуживание внешнего и внутреннего долга говорят о том, что на самом деле оснований для оптимизма нет.





Совершенно очевидно, что внутри органов госуправления растет давление на Национальный банк с целью сделать более доступными кредиты, и далее более активно поучаствовать в спасении финансовых организаций, которые будут поддерживать госсектор.





Павел Владимирович еще не сказал о росте проблемных долгов на уровне предприятий и банков. Это информация, которая позволила бы нам оценить динамику токсичных активов в системе.





В условиях тотального обнуления нематериальных активов в результате бегства предпринимательского и человеческого капитала, оптимизм Каллаура звучит как оптимизм кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно».





Искаженная инфляция под присмотром профсоюзов

Каллаур также заявил, что «По итогам текущего года рост потребительских цен ожидается около 6%. В дальнейшем прогнозируется постепенное замедление инфляции. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню 5%».





Ярослав Романчук считает, что эти слова надо оценивать в контексте заявления Лукашенко на встрече с председателем федерации профсоюзом Михаилом Ордой. Там он сказал, что им (профсоюзам) надо жестко регулировать и сдержать цены.





– Считаю, что показатель инфляции в Беларуси искажен именно госрегулированием цен. И усилиями не только профсоюзов, но и всей вертикали, которой дан приказ сдерживать их всеми средствами.





При том, что разница между инфляционными ожиданиями и декларируемой инфляцией составляет более 2 раз – они составляют 15%. Это четко говорит о том, что формальный показатель инфляции является искаженным отражением действительности.





У нас нет объективного анализа динамики цен. И когда Каллаур говорит о 6% в этом году или 5% в следующем, я могу напомнить, что по всем научным критериям это является средневысокой инфляцией. А в мире норма 0-2%. В этих условиях выгодополучателем является бюджет и категории людей, получающих льготные кредиты.





Реально ли достичь озвученных цифр? В ручном режиме в Беларуси возможно все, – это не научные показатели, а хотелки власти. Когда тот же Головченко говорит, что может дойти до 9% и выше – вот это показатель. Кто у нас отвечает за инфляцию? Профсоюзы или Нацбанк?





Репутация Беларуси уничтожена для инвесторов

Председатель правления Нацбанка также заявил, что «Внешние факторы в совокупности окажут сдерживающее влияние на инфляцию в Беларуси через цены импортируемых товаров, а также на экономическую активность страны в целом.





По мере оживления внешнего спроса, которое прогнозируется со второй половины 2021 года, ожидается возвращение белорусской экономики на траекторию устойчивого экономического роста».





И эти заявления руководитель научно-исследовательского центра Мизеса поставил под сомнение.





– Чрезвычайно оптимистичное заявление о восстановлении внешнего спроса. Оно зиждется на том, что у нас, в России и ЕС магическим образом прекратится эпидемия коронавируса. А также на том, что будет восстановлена репутация и инвестиционная привлекательность Беларуси. В это я не верю!





По инфляции – речь о том, что мы будем покупать сырье или товары дешевле? Нет. У нас появится избыток капитала? Конечно же, нет.





Если реалистично смотреть на Беларусь, взаимоотношения с РФ и соседями, обнуленные правовые институты и резкий, глубочайший политический кризис, то оснований для внешнего оптимизма нет вообще.





Что до второй половины 2021 года, то у меня четкое ощущение, что Нацбанк пересказывает оценку регионального развития из последнего доклада МВФ и Европейского банка реконструкции и развития.





Девальвации – быть!

Павел Каллаур также заявил, что «со стороны обменного курса не ожидается проинфляционного влияния».





– Ожидается. Как раз ожидается! Мягкая денежно-кредитная политика будет ослаблять белорусский рубль, и девальвация будет толкать цены вверх. Каллаур думает, что девальвация белорусского рубля закончилась, я считаю, что она только началась. И сейчас только передышка.





Если предполагается, что курс будет 2,65-2,70 весь следующий год, то я не разделяю этого оптимизма!





Потому что состояние финансов предприятий, банков и государства говорит о том, что поток дешевых кредитных ресурсов на нерыночную поддержку экономических субъектов будет увеличиваться. Соответственно будет расти давление на курс и цены.





Дефицит бюджета не уменьшится

Павел Каллаур заявил и о том, что «Предполагается сохранение бюджетной поддержки предприятиям, населению, для преодоления последствий пандемии и возврата к экономическому росту. В то же время по мере восстановления деловой активности потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. В результате бюджетный дефицит постепенно сократится».





– На поддержку от пандемии можно списать что угодно: льготные кредиты омоновцам, судьям, прокурорам, прочим силовикам и другим узким категориям, голь на выдумки хитра. Суть в том, что нерыночная поддержка госпредприятий и госбанков, вышеуказанных льготников, продолжится.





Что до сокращения бюджетного дефицита, то ключевое тут «по мере восстановления деловой активности». Этого не будет ни в коем разе! Более того, сжатие бизнеса может продолжиться, и привести к снижению экономической активности, инвестиционной активности, бегству капитала.





Поэтому допущение о том, что будет всплеск ни на чем кроме благих намерениях кота Леопольда в лице коллективного руководства Нацбанка не основано.





Поэтому предположения о сокращении бюджетного дефицита и способности выполнять функцию стимулирования внутреннего спроса автоматически отпадают. Либо надо будет использовать административные инфляционные ресурсы, что имеет очень высокую цену.





Что в итоге?

Резюмируя выступление Павла Каллаура, Ярослав Романчук отметил, что все его слова – это допущение.





– Он же не утверждает что-либо, а говорит «если», «при условии», «предполагается» и так далее. Он же не сказал, «если у нас этого не будет, то ВВП обвалится на 3,5%, появится дыра в бюджете размером в 5% ВВП, а токсичные активы банков увеличатся на 15-20%? И возникнет угроза массового банкротства промпредприятий». Вот что будет, если не произойдет возврата экономической активности, не будет ликвидирован политический кризис, который парализовал ее.





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