+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Как бюджет, госдолг и банковский сектор попали в зависимость от госпредприятий

Госсектор Беларуси стал доминирующим заемщиком в экономике, здесь концентрируются все финансовые потоки. Почему это плохо для всех?


Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук на встрече «Открытый диалог: Проблемы реформирования госсектора и вызовы-2020» рассказал, что львиная доля из 17,9 млрд долларов внешнего государственного долга в конечном счете оседает в секторе госпредприятий, туда же вливается значимая часть бюджетных средств, пишет "Завтра твоей страны".

— Фактически все чистые кредиторы в конечном итоге предоставили свои ресурсы для пополнения капитала в госсекторе. То есть, в том числе и за деньги домашних хозяйств были приобретены капитальные товары (станки и оборудование), — подчеркнул эксперт.

Получается, состояние госсектора критически важно для всех — правительства, банков, домашних хозяйств.

— В 2020 году финансовое состояние госпредприятий ухудшилось радикально, — констатирует Дмитрий Крук.

Главная причина, по словам эксперта, специфическая борьба с ковидом во втором квартале: «будем сохранять выпуск, несмотря на падение спроса».

Это обернулось большим количеством готовой продукции, которая осела на складах в виде запасов, величина которых поднялась до максимума с периода 2015-16 годов. В то же время ухудшился коэффициент текущей ликвидности, а также обеспеченность госпредприятий собственными оборотными средствами.

Чтобы поддержать госпредприятия правительство задействовало остатки средств на депозите в бюджете, накопленные за предыдущий год. Также интенсифицировалось и директивное кредитование.

Однако проблема в том, запасы в бюджете практически иссякли. Долго поддерживать госсектор из них не получится. И значит, его проблемы по цепочке перейдут на бюджет и госдолг.

Ситуация напоминает замкнутый круг: если госпредприятия ухудшают обслуживание своих долгов, автоматически это сказывается на поступлениях в бюджет, ведь бюджет – основной кредитор.

— Все чаще заходит речь о необходимости новых вливаний, часто с мотивацией спасения предыдущих вливаний новыми. Соответственно, это означает и шок для банковской системы, поскольку ухудшается качество активов. Пока это проявляется в снижении рентабельности банков, но если ситуация продолжится, это угроза платежеспособности самих банков, – прогнозирует Дмитрий Крук.

По словам экономиста, в текущих условиях, когда финансовое состояние госпредприятий ухудшается, есть реальная угроза долговой и финансовой дестабилизации в стране.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]