



Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук на встрече «Открытый диалог: Проблемы реформирования госсектора и вызовы-2020» рассказал, что львиная доля из 17,9 млрд долларов внешнего государственного долга в конечном счете оседает в секторе госпредприятий, туда же вливается значимая часть бюджетных средств, пишет "Завтра твоей страны"





— Фактически все чистые кредиторы в конечном итоге предоставили свои ресурсы для пополнения капитала в госсекторе. То есть, в том числе и за деньги домашних хозяйств были приобретены капитальные товары (станки и оборудование), — подчеркнул эксперт.





Получается, состояние госсектора критически важно для всех — правительства, банков, домашних хозяйств.





— В 2020 году финансовое состояние госпредприятий ухудшилось радикально, — констатирует Дмитрий Крук.





Главная причина, по словам эксперта, специфическая борьба с ковидом во втором квартале: «будем сохранять выпуск, несмотря на падение спроса».





Это обернулось большим количеством готовой продукции, которая осела на складах в виде запасов, величина которых поднялась до максимума с периода 2015-16 годов. В то же время ухудшился коэффициент текущей ликвидности, а также обеспеченность госпредприятий собственными оборотными средствами.





Чтобы поддержать госпредприятия правительство задействовало остатки средств на депозите в бюджете, накопленные за предыдущий год. Также интенсифицировалось и директивное кредитование.





Однако проблема в том, запасы в бюджете практически иссякли. Долго поддерживать госсектор из них не получится. И значит, его проблемы по цепочке перейдут на бюджет и госдолг.





Ситуация напоминает замкнутый круг: если госпредприятия ухудшают обслуживание своих долгов, автоматически это сказывается на поступлениях в бюджет, ведь бюджет – основной кредитор.





— Все чаще заходит речь о необходимости новых вливаний, часто с мотивацией спасения предыдущих вливаний новыми. Соответственно, это означает и шок для банковской системы, поскольку ухудшается качество активов. Пока это проявляется в снижении рентабельности банков, но если ситуация продолжится, это угроза платежеспособности самих банков, – прогнозирует Дмитрий Крук.





По словам экономиста, в текущих условиях, когда финансовое состояние госпредприятий ухудшается, есть реальная угроза долговой и финансовой дестабилизации в стране.