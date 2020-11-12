Кто не доплатил налогов в бюджет?

Согласно данным с официального сайта ведомства, за январь-сентябрь 2020 года в бюджет по линии МНС поступило 19,584 млрд рублей. Это почти на 145 млн. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года (19,439 млрд рублей), пишет "Завтра твоей страны"





МНС публикует урезанный список госорганизаций и ведомств, предприятия которых являются источниками налоговых платежей.





Согласно опубликованным данным, среди важнейших плательщиков недобор налогов зафиксирован по системе Минэнерго и Минтранса и коммуникаций. Платежи Минэнерго в прошлом году составили 1,037 млрд. рублей, а в этом 975 млн. рублей. По Минтрансу и коммуникациям, предприятия которого особенно пострадали от последствий пандемии, объемы платежей сократились в 1,5 раза – с 269,8 млн рублей до 170,2 млн рублей.





Меньше, чем в прошлом году, поступило средств в бюджет от предприятий Белкоопсоюза, Минздрава, Минфина, Минпрома, МАРТ, концерна «Беллегпром».





Среди тех ведомств, которые увеличили в этом году отчисления, фигурирует МВД. Ведомство обеспечило прирост отчислений почти на 15 млн рублей (до 112,1 млн рублей) и рост своей удельной доли в бюджете с 0,5% до 0,6%.





Как свидетельствуют данные МНС, в разрезе доходных источников самым проблемным в этом году является налог на прибыль. Поступления по этой, четвертой по важности позиции в системе МНС, сократились с 2,3 млрд. рублей в январе-сентябре 2019 года до 1,5 млрд. рублей в этот же период 2020 года. Меньше налогоплательщики заплатили и земельного налога, налога на добычу природных ресурсов, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налога на недвижимость и налога на игорный бизнес.









В неналоговых доходах наблюдается резкое сокращение объемов дивидендов по акциям и доходам от других форм участия в капитале. В текущем году поступления уже сократились более чем в два раза – с почти 1,39 млрд. рублей в прошлом до 643 млн рублей в этом году.





О том, что в бюджете Беларуси по итогам девяти месяцев ощущается «определенный недобор налогов», на этой неделе заявил и министр финансов Юрий Селиверстов. Одной из причин выпадения доходов, по его словам, стало замедление из-за пандемии экономики во втором и третьем кварталах, что отразилось на прибыльности предприятий. Также министр отметил сложности с поставками нефти в первом квартале, которые отразились на соответствующих платежах.





По итогам года, по словам Юрия Селиверстова, недобор налогов может составить 2,5-3 млрд рублей.