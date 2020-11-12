Провалены такие индикаторы, как инфляция, рост ВВП, производительность труда и рост экспорта.









– Госдолг вырос на 3,7 миллиарда долларов с момента выборов.





– За восемь месяцев этого года внешнеторговый товарооборот сократился почти на 8 миллиардов долларов.





– С августа долги организаций выросли на 2,6% до 59,8 миллиарда рублей. 19% организаций – убыточные.





– Белорусы забрали с вкладов 447 миллионов долларов и 215 млн рублей.





– Прибыль промышленных гигантов падает: на БелАЗе – в 13 раз, на МТЗ – втрое, на БМЗ – вдвое.





– Белорусская АЭС после торжественного открытия поработала 2 дня.